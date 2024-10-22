Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak? Pastırma Yazı Nedir, Ne Kadar Sürer?
Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak? Pastırma Yazı Nedir, Ne Kadar Sürer?
Havaların serinlediği, hatta günden güne soğuduğu sonbaharın ikinci ayı Ekim ile birlikte pastırma sıcakları da gündemde! Soğuk kış ayları öncesi son bir kez içimizi ısıtacak pastırma yazının ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Peki, Dünya'nın birçok bölgesinde farklı isimlerle anılan pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma yazı nedir? Kaç gün sürer?
İşte, detaylar...
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Sıcak hava ile vedalaşmaya henüz hazır olmayan vatandaşlar, yılın belki de son sıcak havaları olacak pastırma yazına hazırlanıyor.
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Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak?
Pastırma Yazı Nedir? Ekim Ayında Hava Niye Sıcak Olur?
Peki, Neden Pastırma Yazı Denir?
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