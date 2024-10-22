Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak? Pastırma Yazı Nedir, Ne Kadar Sürer?

Pastırma yazı teriminin kökeni ise bu dönemde pastırma kurutmak için uygun hava koşulların oluşmasına dayanmaktadır. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile, pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.

Hem mevsimsel hem tarımsal faaliyetleri etkileyen bu döneme verilen ad da Dünya'nın dört bir yanında farklılık gösterir. Mesela, Türkiye'de pastırma yazı denilen bu döneme; Almanya'da 'kocakarı yazı', İsveç'te 'Azize Birgitta yazı', Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Yerli yazı' (Indian summer) denir.