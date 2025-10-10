Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Talep Etti

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atak, Mansur Yavaş'la ilgili önemli bir iddiaya imza attı.

İddiaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında yürütülecek soruşturma için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu. Soruşturma izni talebinin, belediye faaliyetleriyle ilgili bazı iddialar üzerine yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı ise konuyu değerlendirdikten sonra soruşturma izni verip vermemeye karar verecek. Sürecin sonucuna göre Yavaş ve Uzunoğlu hakkında adli işlem yapılabileceği belirtiliyor.