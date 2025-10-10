onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Talep Etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Talep Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 22:58

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atak, Mansur Yavaş'la ilgili önemli bir iddiaya imza attı. 

İddiaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında yürütülecek soruşturma için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu. Soruşturma izni talebinin, belediye faaliyetleriyle ilgili bazı iddialar üzerine yapıldığı öğrenildi. 

 İçişleri Bakanlığı ise konuyu değerlendirdikten sonra soruşturma izni verip vermemeye karar verecek. Sürecin sonucuna göre Yavaş ve Uzunoğlu hakkında adli işlem yapılabileceği belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yavaş için soruşturma izni talep edildi.

Yavaş için soruşturma izni talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı konuyu inceledikten sonra konuyla ilgili soruşturma izni verip vermemeye karar verecek.

Konser soruşturmasında neler olmuştu?

Konser soruşturmasında neler olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, 'nitelikli zimmet' suçundan iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32 konser alımıyla ilgili 154 milyon liralık kamu zararının tespit edildiği iddia edilmişti.

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

ABB Başkanı Yavaş, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorusu üzerine, 'Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunu öğrendikten sonra; yarın sabah konuyu inceleyeceğim' ifadelerini kullandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
13
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın