“Altın Fiyatları Roket Gibi Fırlayacak” İddiası: Finans Uzmanından Kritik Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 00:20

Altın fiyatları son zamanların rekorunu kırıyor. Ons altın geçen günlerde 4 bini aşarken gram altın ise 5 bin 600 liralara ulaştı. Vatandaşlar “Altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Finans Analisti İslam Memiş altına dair tahminlerini sıralarken “Altın fiyatları roket gibi fırlayacak” iddialarına karşı da kritik uyarıda bulundu. 

Kaynak

Altın düşecek mi yükselecek mi?

Altın 2025 yılında tarihi rekorlarını kırmaya doymadı. Neredeyse her gün altında rekor haberleri gelirken yatırımcının aklında yeni soru oluştu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bu sorunun yanıtına göre altına talep gösterecek olan yatırımcı, yine verilecek yanıta göre elindeki altını ya bozduracak ya da yastık altı yapmaya devam edecek. 

Finans Analisti İslam Memiş YouTube hesabında yayınladığı videoyla merak edilenleri cevapladı. Memiş’e göre altın fiyatlarındaki mevcut hareket kısa vadede sağlıksız. İslam Memiş, 'Orta ve uzun vadede 2026 yılında ons altın tarafında radarımda 4.250 dolar seviyesi, gram altın tarafında 6.350 ve devamında 6.500 TL seviyesi kalmaya devam edecek. Kısa vadede bu fiyatlamaları sağlıksız ve mantıksız gördüğüm için düşüş yönlü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

“Altın fiyatları roket gibi fırlayacak” iddiası.

Bu iddianın sosyal medyada arttığına dikkat çeken İslam Memiş, 'manipülasyon' olarak nitelendirdi. Finans Analisti vatandaşlara kritik uyarıda bulunarak 'Toplumun genel kanısı, sosyal medyaya baktığımızda, orada genelde artık altın fiyatları roket gibi yükselecek algısı ve coşkusu var. Demek ki bu operasyonu, bu manipülasyonu yapanlar başarılı olmuşlar' diye konuştu.

