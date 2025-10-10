“Altın Fiyatları Roket Gibi Fırlayacak” İddiası: Finans Uzmanından Kritik Uyarı
Altın fiyatları son zamanların rekorunu kırıyor. Ons altın geçen günlerde 4 bini aşarken gram altın ise 5 bin 600 liralara ulaştı. Vatandaşlar “Altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Finans Analisti İslam Memiş altına dair tahminlerini sıralarken “Altın fiyatları roket gibi fırlayacak” iddialarına karşı da kritik uyarıda bulundu.
Altın düşecek mi yükselecek mi?
“Altın fiyatları roket gibi fırlayacak” iddiası.
