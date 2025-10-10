“Altın Fiyatları Roket Gibi Fırlayacak” İddiası: Finans Uzmanından Kritik Uyarı

Altın 2025 yılında tarihi rekorlarını kırmaya doymadı. Neredeyse her gün altında rekor haberleri gelirken yatırımcının aklında yeni soru oluştu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bu sorunun yanıtına göre altına talep gösterecek olan yatırımcı, yine verilecek yanıta göre elindeki altını ya bozduracak ya da yastık altı yapmaya devam edecek.

Finans Analisti İslam Memiş YouTube hesabında yayınladığı videoyla merak edilenleri cevapladı. Memiş’e göre altın fiyatlarındaki mevcut hareket kısa vadede sağlıksız. İslam Memiş, 'Orta ve uzun vadede 2026 yılında ons altın tarafında radarımda 4.250 dolar seviyesi, gram altın tarafında 6.350 ve devamında 6.500 TL seviyesi kalmaya devam edecek. Kısa vadede bu fiyatlamaları sağlıksız ve mantıksız gördüğüm için düşüş yönlü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.