EYT’yi Kaçıranlar Dikkat! Kademeli Emeklilik mi Geliyor? Uzman İsim Açıkladı

Türkiye’de emeklilik sistemin en köklü değişimin 1 Mayıs 2008’de gerçekleştiğini vurgulayan Erdursun, “Türkiye’nin fiilen 65 yaş sistemine geçti­ği dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra sigortalı olan herkes için emeklilik yaşı, prim gününü tamamlama yılına göre kademeli biçimde belirleniyor” dedi.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar

Erdursun, “SSK (4A) kapsamında sigortalı olanlar için en az 7.200 gün prim, yani yaklaşık 20 yıl çalışma şar­tı bulunuyor. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerde ise prim şartı 9.000 gün, yani 25 yıl. Bugün (2025 itibarıyla) sigortalı olan bir kişi, bu prim süresini 2045 civarında tamamlayabiliyor” dedi.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar: ‘Kademeli yaş sistemi’

Bu tarih aralığında sigortalı olanlar bugünkü sisteme göre daha erken yaşta emekli olabilecek. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. 9.000 gün prim yeterli.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar: EYT’liler

Bu dönem öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli oldu. Ancak yeni sigortalılar EYT’den yararlanamıyor.