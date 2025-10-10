onedio
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Kademeli Emeklilik mi Geliyor? Uzman İsim Açıkladı

EYT’yi Kaçıranlar Dikkat! Kademeli Emeklilik mi Geliyor? Uzman İsim Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.10.2025 - 22:14

Türkiye’de emeklilik yaşına dair tartışma sürüyor. Bir kesim emeklilik yaşının erken olduğunu söylerken bir kesim ise emeklilik yaşının oldukça geç olduğunu savunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar kademeli emekliliğe dair bir adım bekliyor. Peki kademeli emeklilik geliyor mu? Uzman isim Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde kademeli emekliliğe değindi.

Bugün sigortalı olanlar 65 yaşından önce emekli olamayacak.

Bugün sigortalı olanlar 65 yaşından önce emekli olamayacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekliliğe dair bir yazı kaleme aldı. Bugün sigortalı olanların 65 yaşından önce emekli olamayacağını açıkladı. Türkiye’nin artık ‘erken emeklilik ülkesi’ olmadığını belirten Erdursun, Avrupa ülkeleriyle aynı yaş standardına geçtiğimizi dile getirdi.

Türkiye'de sigorta ve emeklilik sistemleri:

Türkiye'de sigorta ve emeklilik sistemleri:

Türkiye’de emeklilik sistemin en köklü değişimin 1 Mayıs 2008’de gerçekleştiğini vurgulayan Erdursun, “Türkiye’nin fiilen 65 yaş sistemine geçti­ği dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra sigortalı olan herkes için emeklilik yaşı, prim gününü tamamlama yılına göre kademeli biçimde belirleniyor” dedi.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar

Erdursun, “SSK (4A) kapsamında sigortalı olanlar için en az 7.200 gün prim, yani yaklaşık 20 yıl çalışma şar­tı bulunuyor. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerde ise prim şartı 9.000 gün, yani 25 yıl. Bugün (2025 itibarıyla) sigortalı olan bir kişi, bu prim süresini 2045 civarında tamamlayabiliyor” dedi.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar: ‘Kademeli yaş sistemi’

Bu tarih aralığında sigortalı olanlar bugünkü sisteme göre daha erken yaşta emekli olabilecek. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. 9.000 gün prim yeterli. 

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar: EYT’liler

Bu dönem öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli oldu. Ancak yeni sigortalılar EYT’den yararlanamıyor.

Kademeli emeklilik mi geliyor?

Kademeli emeklilik mi geliyor?

EYT'yi kaçıran vatandaşlar kademeli emekliliği bekliyor. Peki kademeli emeklilik sistemi gelecek mi? Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların kademeli emeklilik beklentisi olduğunu dile getirdi. EYT’den yararlanamayan bu kesimin yeni düzenleme talep ettiğini söyleyen Erdursun, emeklilik yaşı düşük gibi eleştirilerin siyasi mesaj olup olmadığının tartışıldığını da kaydetti. Erdursun, kademeli emeklilik sisteminin önümüzdeki günlerde sosyal güvenlik gündeminde yer bulabileceğini dile getirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
