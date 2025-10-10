Merkez Bankası'nın Faiz Oranları Sonrası Aylık Faiz Geliri 40 Bin TL'yi Gördü

Türk Lirası mevduata yatırım yapmayı düşünenler için kazanç rakamları ortaya çıktı. TCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük vadeli mevduata yüzde 47,99 faizle yatıran bir yatırımcı, brüt olarak yaklaşık 4 bin lira getiri elde ediyor. Stopaj vergisi (%17,5) düşüldükten sonra ise eline 3 bin 300 lira net faiz geçiyor.

Peki ya büyük yatırımcılar? 1 milyon lirasını aynı vadeye yatıran bir mudi, aylık brüt 40 bin lira faiz kazanıyor. Stopaj sonrası net kazanç ise 33 bin lira seviyesinde. Yani TL mevduat, özellikle yüksek tutarlı yatırımcılar için hâlâ oldukça cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.