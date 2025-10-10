onedio
article/comments
article/share
Merkez Bankası'nın Faiz Oranları Sonrası Aylık Faiz Geliri 40 Bin TL'yi Gördü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 21:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların uygulayabileceği en yüksek faiz oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Mevduat bankalarının belirlediği azami faizlerde son dönemde bir miktar gerileme gözlense de, hâlâ yıllık enflasyonun oldukça üzerinde bir getiri sağlanabiliyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin paralarını TL mevduatta değerlendirmesi için cazip bir ortam oluşturuyor. Özellikle kısa ve orta vadeli mevduatlarda yatırımcılar, paralarını güvenle değerlendirirken enflasyon karşısında kayıp yaşamaktan korunabiliyor. Böylece, bankalardaki mevduat faizleri hem tasarruf sahipleri hem de yatırımcılar için hâlâ ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Son açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirimlerini sürdürürken mevduat faizlerinde de düşüş eğilimi devam ediyor. Son açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak kaydedildi. Bir süredir kademeli olarak gerileyen enflasyon, Eylül ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

100 bin TL'ye yaklaşık 4 bin TL getiri imkanı var.

Türk Lirası mevduatına yatırım yapmayı düşünenler için alabilecekleri en yüksek faiz tutarları belli oldu. TCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 gün vadeli bir mevduata yüzde 47,99 faizle yatıran bir kişi, brüt olarak yaklaşık 4 bin lira getiri elde edebiliyor. Yani kısa bir süre içinde 100 bin lira, faiz olarak 4 bin liraya dönüşüyor. Ancak, bu kazançtan yüzde 17,5 stopaj vergisi düşüldükten sonra yatırımcının eline yaklaşık 3 bin 300 lira net getiri geçiyor.

Yüzde 50'ye yakın faiz veren banka da var.

Merkez Bankası, bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarını duyurdu. Buna göre, 1 aylık mevduatta bileşik faiz yüzde 47,99, 3 aylıkta yüzde 49,95, 6 aylıkta yüzde 45,88, 1 yıla kadar vadede yüzde 42,74 ve 1 yıl ve üzeri vadelerde yüzde 33,6 olarak belirlendi; tüm mevduatlar dikkate alındığında ortalama faiz oranı ise yüzde 48,64 seviyesinde oldu. Geçtiğimiz haftalara kıyasla, en çok tercih edilen 1 ve 3 aylık vadelerde küçük düşüşler görülse de, yıllık bazda bileşik faiz ile enflasyonun üzerinde kazanç sağlamak hâlâ mümkün. Merkez Bankası ise hangi bankaların yüksek faiz verdiğini açıklamıyor.

100 bin lira için 4 bin lira, 1 milyon lira için 40 bin lira faiz!

Türk Lirası mevduata yatırım yapmayı düşünenler için kazanç rakamları ortaya çıktı. TCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük vadeli mevduata yüzde 47,99 faizle yatıran bir yatırımcı, brüt olarak yaklaşık 4 bin lira getiri elde ediyor. Stopaj vergisi (%17,5) düşüldükten sonra ise eline 3 bin 300 lira net faiz geçiyor.

Peki ya büyük yatırımcılar? 1 milyon lirasını aynı vadeye yatıran bir mudi, aylık brüt 40 bin lira faiz kazanıyor. Stopaj sonrası net kazanç ise 33 bin lira seviyesinde. Yani TL mevduat, özellikle yüksek tutarlı yatırımcılar için hâlâ oldukça cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

