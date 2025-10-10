Merkez Bankası'nın Faiz Oranları Sonrası Aylık Faiz Geliri 40 Bin TL'yi Gördü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların uygulayabileceği en yüksek faiz oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Mevduat bankalarının belirlediği azami faizlerde son dönemde bir miktar gerileme gözlense de, hâlâ yıllık enflasyonun oldukça üzerinde bir getiri sağlanabiliyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin paralarını TL mevduatta değerlendirmesi için cazip bir ortam oluşturuyor. Özellikle kısa ve orta vadeli mevduatlarda yatırımcılar, paralarını güvenle değerlendirirken enflasyon karşısında kayıp yaşamaktan korunabiliyor. Böylece, bankalardaki mevduat faizleri hem tasarruf sahipleri hem de yatırımcılar için hâlâ ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Son açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,29
100 bin TL'ye yaklaşık 4 bin TL getiri imkanı var.
Yüzde 50'ye yakın faiz veren banka da var.
100 bin lira için 4 bin lira, 1 milyon lira için 40 bin lira faiz!
