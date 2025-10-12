onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sivasspor’un Yunan Futbolcusu Charilaos Charisis Kentte Vergi Rekortmenleri Listesinde

Sivasspor’un Yunan Futbolcusu Charilaos Charisis Kentte Vergi Rekortmenleri Listesinde

Sivasspor
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 10:03

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un Yunan orta sahası Charilaos Charisis, geçtiğimiz yıl ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira gelir vergisi ile kentte en çok gelir vergisi ödeyen ikinci kişi oldu. Konya’dan sonra Sivas’ta da bir futbolcunun vergi rekortmenleri arasında yer alması sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme’nin Konya’da vergi rekortmenleri arasında yer alması gündem olmuştu.

Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme’nin Konya’da vergi rekortmenleri arasında yer alması gündem olmuştu.

Bir vergi rekortmeni futbolcu haberi de Sivas’tan geldi. Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor’un Yunan orta sahası Charilaos Charisis, 2024 yılında ödediği vergi ile listede 2. sırada kendine buldu. 

Sivas’ta Sanayi ve İmalat Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri yürüten Süleyman Erdemir, 2024 yılı içerisinde 15 milyon 476 bin lira vergi ödeyerek ilk sırada yer aldı.

Sivas'ta bir futbolcunun gelir vergisi rekortmenlerinden olması sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sivas'ta bir futbolcunun gelir vergisi rekortmenlerinden olması sosyal medyada da çok konuşuldu.
twitter.com

'Vatan millet Sakarya demagojisi yapan her yer çayır çayır vergi kaçırıyor. Anadolu kurnazı.'

👇

👇
twitter.com

'Dün Bolu bugün Sivas... Bu patronlar nerede arkadaş.'

👇

👇
twitter.com

'Herkesin vergi kaçırdığının kayıtlı, belgeli kanıtı. İki şehirde yabancı futbolcu, bir şehirde kamp videoları çeken Youtuber bir aileden kadın olanı.

Kurumsal özel sektör çalışanları hariç ülke komple vergiden muaf gibi bir şey.'

👇

👇
twitter.com

'En yerli milli vatansever o olmuş desenize.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Sivas Vergi Dairesi, duyuyor musun? Adam kendisine maaş veren yöneticilerden bile daha fazla vergi vermiş.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ali DİNÇ

Konya'ya da Sivas'a da yazıklar olsun. İki şehir de bunca güzelliklerinin yanında artık "vergi kaçıranların şehri" olarak anılacak

Ruzgar cenk

Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.