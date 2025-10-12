Sivasspor’un Yunan Futbolcusu Charilaos Charisis Kentte Vergi Rekortmenleri Listesinde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un Yunan orta sahası Charilaos Charisis, geçtiğimiz yıl ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira gelir vergisi ile kentte en çok gelir vergisi ödeyen ikinci kişi oldu. Konya’dan sonra Sivas’ta da bir futbolcunun vergi rekortmenleri arasında yer alması sosyal medyada gündem oldu.