Sivasspor’un Yunan Futbolcusu Charilaos Charisis Kentte Vergi Rekortmenleri Listesinde
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un Yunan orta sahası Charilaos Charisis, geçtiğimiz yıl ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira gelir vergisi ile kentte en çok gelir vergisi ödeyen ikinci kişi oldu. Konya’dan sonra Sivas’ta da bir futbolcunun vergi rekortmenleri arasında yer alması sosyal medyada gündem oldu.
Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme’nin Konya’da vergi rekortmenleri arasında yer alması gündem olmuştu.
Sivas'ta bir futbolcunun gelir vergisi rekortmenlerinden olması sosyal medyada da çok konuşuldu.
Konya'ya da Sivas'a da yazıklar olsun. İki şehir de bunca güzelliklerinin yanında artık "vergi kaçıranların şehri" olarak anılacak
Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala
