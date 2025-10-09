onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Konya’da Vergi Rekortmenleri Listesinde Yer Alan Futbolcular: "Bir Daireyi 30 Milyon Liraya Satanlar Var"

Konya’da Vergi Rekortmenleri Listesinde Yer Alan Futbolcular: "Bir Daireyi 30 Milyon Liraya Satanlar Var"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 09:13

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olan Konya’da, Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme vergi rekortmenleri listeinde 12. sırada yer aldı. Guilherme’nin 2024 yılında ödediği 12 milyon 567 bin 272 TL vergi ile listede kendine yer bulması ise sosyal medyada gündem oldu. Konya’da yeni yapılan binalarda evlerin 30 milyona satıldığına dikkat çeken bir vatandaş, vergi kaçırılmasına dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelir idaresi Başkanlığı’nın açıkladığı Konya vergi rekortmeni listesine Konyasporlu futbolcular damga vurdu.

Gelir idaresi Başkanlığı’nın açıkladığı Konya vergi rekortmeni listesine Konyasporlu futbolcular damga vurdu.

Tüm detaylar 👇

Yaklaşık 2.5 milyonu bulan nüfusu ve gelişmiş organize sanayi bölgeleri ile dikkat çeken Konya’da futbolcuların vergi rekortmeni olması ise “vergi kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdi.

Yaklaşık 2.5 milyonu bulan nüfusu ve gelişmiş organize sanayi bölgeleri ile dikkat çeken Konya’da futbolcuların vergi rekortmeni olması ise “vergi kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdi.

Konya’nın 2024 yılında vergi rekortmeni yaklaşık 26 milyon lira ile Ali Akkanat olurken, Konyaspor’un Başkanı Ömer Atiker ise yaklaşık 23 milyon vergi ödemesi ile ikinci sırada yer aldı.

Açıklanan listede 5. sırada yaklaşık 17 milyon lira vergi ödemesi ile Şammas Özdemir yer aldı ve diğer vergi mükellefleri isimlerinin açıklanmasını tercih etmedi.

İşte Konya’nın vergi rekortmenleri listesine sosyal medyadan gelen tepkiler 👇

İşte Konya’nın vergi rekortmenleri listesine sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
twitter.com

'Konya'da bir daireyi 30 milyona satan müteahhitler var. Bir sitede en az yüz daire yapıyorlar. Dünyaya makine satan fabrikalar var, bir makineden 12-13 milyon kazanıyorlar. Ne diyelim haram zıkkım olsun, siz yiyemeden hak yerini bulsun.'

👇

👇
twitter.com

'Adam vergi kaçırmamış ülkenin yasalarına saygı duymuş vergisini ödemiş. 400 bin dolar gibi ufak bir meblağ ile vergi şampiyonu olmuş Konya'da. Düşünün Konya'daki iş adamlarının nasıl vergi kaçırdıklarını görün.'

👇

👇
twitter.com

'Türkiye’nin en önemli sanayi ve tarım şehirlerinden birinde, bir yabancı futbolcu 400 bin dolar (iyi bir ev parası) ödeyerek vergi şampiyonu olmuş!

İşadamları ve eşraf nerede?

Tekrar söyleyeyim

Türkiye’nin gerçek vergi şampiyonu orta direk, bilhassa özel sektör çalışanlarıdır!'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Ülkenin, sürüyle sanayicisi, iş insanı olan en büyük şehirlerinden birinde vergi rekortmenleri listesine şehrin futbol takımında oynayan yabancı topçu giriyorsa o şehirde ve hatta o ülkede vergi ne kadar sağlıklı toplanıyordur, varın siz düşünün.'

👇

👇
twitter.com

'Konya'nın toprak ağaları vergiden muaf sanırım.'

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
9
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın