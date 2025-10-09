Konya’da Vergi Rekortmenleri Listesinde Yer Alan Futbolcular: "Bir Daireyi 30 Milyon Liraya Satanlar Var"
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olan Konya’da, Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme vergi rekortmenleri listeinde 12. sırada yer aldı. Guilherme’nin 2024 yılında ödediği 12 milyon 567 bin 272 TL vergi ile listede kendine yer bulması ise sosyal medyada gündem oldu. Konya’da yeni yapılan binalarda evlerin 30 milyona satıldığına dikkat çeken bir vatandaş, vergi kaçırılmasına dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelir idaresi Başkanlığı’nın açıkladığı Konya vergi rekortmeni listesine Konyasporlu futbolcular damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 2.5 milyonu bulan nüfusu ve gelişmiş organize sanayi bölgeleri ile dikkat çeken Konya’da futbolcuların vergi rekortmeni olması ise “vergi kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdi.
İşte Konya’nın vergi rekortmenleri listesine sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın