Konya’da Vergi Rekortmenleri Listesinde Yer Alan Futbolcular: "Bir Daireyi 30 Milyon Liraya Satanlar Var"

'Konya'da bir daireyi 30 milyona satan müteahhitler var. Bir sitede en az yüz daire yapıyorlar. Dünyaya makine satan fabrikalar var, bir makineden 12-13 milyon kazanıyorlar. Ne diyelim haram zıkkım olsun, siz yiyemeden hak yerini bulsun.'