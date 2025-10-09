onedio
8 Kente Sarı Kodlu Uyarı! Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Yağış Alarmı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ekim Perşembe günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojinin paylaştığı haritada 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan uyarıda kentlerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının da azalacağı paylaşıldı.

9 Ekim Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Perşembe günü hava tahmin haritasını paylaştı. Meteoroloji, Adana, Giresun, Kahramanmaraş, Trabzon, Artvin, Hatay, Rize Osmaniye’ye sarı kodlu uyarı yaptı.

Bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık azalacak.

Doğu kesimlerde sıcaklık 4-6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normalleri altında seyredecek. 

Öte yandan yağışlar saat 18.00’a kadar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli devam edecek. Saat 18.00’dan sonra yağış İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kayacak.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
