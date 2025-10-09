8 Kente Sarı Kodlu Uyarı! Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Yağış Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ekim Perşembe günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojinin paylaştığı haritada 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan uyarıda kentlerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının da azalacağı paylaşıldı.
9 Ekim Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcaklık azalacak.
