Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem! Bursa, Balıkesir, İstanbul Depremi Hissetti

Depremin ardından Kütahya Valisi Musa Işın, açıklama yaptı. Işın'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Bugün (09.10.2025) saat 02.54’de merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır.

Hemşehrilerimize geçmiş olsun.

Allah ülkemizi korusun.'