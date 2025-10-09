onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem! Bursa, Balıkesir, İstanbul Depremi Hissetti

Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem! Bursa, Balıkesir, İstanbul Depremi Hissetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 07:18

Kütahya'da gece yarısı deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9; Kandilli Rasathanesi ise 5 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu?
twitter.com

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.54’te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.1 kilometre derinliği gerçekleşti. Bursa, Balıkesir, Denizli, İstanbul'da hissedilen depremde olumsuzluk yaşanmadı. 

Öte yandan Kandilli verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5; derinliği ise 8.6 kilometre.

Vali Musa Işın: "Olumsuz durum yok."

Vali Musa Işın: "Olumsuz durum yok."
twitter.com

Depremin ardından Kütahya Valisi Musa Işın, açıklama yaptı. Işın'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Bugün (09.10.2025) saat 02.54’de merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz  incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır.

Hemşehrilerimize geçmiş olsun.

Allah ülkemizi korusun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın