Vatandaş Kuyumculara Akın Etti! İslam Memiş Gram Altının Kalmadığını Açıkladı
Ons Altın 8 Ekim Çarşamba günü 4 bin doların üzerine çıkarak tarihi eşiğini aşmıştı. Bu rekor gram altına da yansımış; altının gramı 5400 TL seviyelerine çıkmıştı. Rekor üstüne rekor gelirken Finans Analisti İslam Memiş, çarşıda gram altının kalmadığını paylaştı. Peki, 9 Ekim Perşembe günü altın fiyatları ne oldu? Güne yeni rekorla başlandı mı?
Altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar?
İslam Memiş'ten altın açıklaması: "Gram altın kalmadı."
İslam Memiş yerine Hristiyan Memiş'i dinleyerek kazanmayı sürdürüyorum:):):)
bu adam ne diyorsa tersini yapın
bazilari kizacak ama adamin dedikleri tutuyor. kisisel olarak tanimam etmem ama dediklerini uyguluyorum.