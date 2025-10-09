onedio
Vatandaş Kuyumculara Akın Etti! İslam Memiş Gram Altının Kalmadığını Açıkladı

Dilara Şimşek
09.10.2025 - 07:41

Ons Altın 8 Ekim Çarşamba günü 4 bin doların üzerine çıkarak tarihi eşiğini aşmıştı. Bu rekor gram altına da yansımış; altının gramı 5400 TL seviyelerine çıkmıştı. Rekor üstüne rekor gelirken Finans Analisti İslam Memiş, çarşıda gram altının kalmadığını paylaştı. Peki, 9 Ekim Perşembe günü altın fiyatları ne oldu? Güne yeni rekorla başlandı mı?

Altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar?

8 Ekim Çarşamba günü yeni rekorlar kıran altın fiyatları 9 Ekim Perşembe günü de merak ediliyor. Ons altın 4 bin doların üzerine çıkarak tarihi rekorunu yinelemişti. 

9 Ekim Perşembe altın fiyatları ne oldu?

Ons altın saat 09.48 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.031,21 dolara geriledi. 

Gram altın ne kadar?

Gram altın 8 Ekim Çarşamba gününü 5417 TL ile kapatmıştı. Altının gramı 9 Ekim Perşembe gününe 5410 TL'den başladı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9324 TL. 

Yarım Altın ne kadar?

Yarım altın 18647 TL.

İslam Memiş'ten altın açıklaması: "Gram altın kalmadı."

8 Ekim Çarşamba günü yükselişe geçen altın fiyatlarının ardından Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İslam Memiş, çarşıda gram altının kalmadığını söyleyerek şunları dedi:

'Bugün çarşıda fiziki altın 7.000-11.500 dolar aralığında işçiliği gördü. Gram altın kalmadı. Talep çok. Her yıl bu görüntüleri gördüğümden yorum yapmaya gerek yok. Herkesin çarşısı pazar olsun.'

ekrem yerke

İslam Memiş yerine Hristiyan Memiş'i dinleyerek kazanmayı sürdürüyorum:):):)

_so_far_so_good_

bu adam ne diyorsa tersini yapın

Buğra Mendoza

bazilari kizacak ama adamin dedikleri tutuyor. kisisel olarak tanimam etmem ama dediklerini uyguluyorum.