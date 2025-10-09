Vatandaş Kuyumculara Akın Etti! İslam Memiş Gram Altının Kalmadığını Açıkladı

Ons Altın 8 Ekim Çarşamba günü 4 bin doların üzerine çıkarak tarihi eşiğini aşmıştı. Bu rekor gram altına da yansımış; altının gramı 5400 TL seviyelerine çıkmıştı. Rekor üstüne rekor gelirken Finans Analisti İslam Memiş, çarşıda gram altının kalmadığını paylaştı. Peki, 9 Ekim Perşembe günü altın fiyatları ne oldu? Güne yeni rekorla başlandı mı?