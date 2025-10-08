onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Tarihi Eşiği Aştı: Gram Altın Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

Altın Tarihi Eşiği Aştı: Gram Altın Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 10:04

Altın 8 Ekim Çarşamba gününe rekorla başladı. Ons altın tarihinde ilk kez 4 bin dolar seviyesini aştı. Ons altında birlikte gram altında şahlandı. Rekor üstüne rekor gelirken altın fiyatları merak ediliyor. İşte günün altın fiyatları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

8 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

Altın 8 Ekim Çarşamba günü sabahı rekor kırdı. Güvenli limanda fiyatlar merak ediliyor. İşte altın fiyatları...

Gram Altın Fiyatı

Gram altın fiyatı 5.404 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın fiyatı 9.180 TL

Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın fiyatı 18.360 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını fiyatı 36.608 TL

Ons altın ve gram altın rekor kırdı.

Ons altın ve gram altın rekor kırdı.

ABD’de hükümetin kapanma riski, ülkenin mali istikrarına dair belirsizlikler altın fiyatlarının rekor kırmasına neden oldu. 

Ons Altın fiyatları tarihinde ilk kez 4 bin doları aştı. 

Artan jeopolitik gerilimler güvenli limanlara ilgiyi artırdı. Altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından yatırımcı gözünü gram altına çevirdi. 

Gram altında tarihi rekor!

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yükseliş gram altına rekor kırdırdı. Gram altın 8 Ekim Çarşamba günü 5.404 TL’yi gördü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yenice100

tarihi eşik rekor diye diye tüm medya herkezi altina hücum ettiriyor,haftalaedir ayni sey

Altan Altan

Altını olan bozdurmasın küçük tavsiye ayın 15 İ Çarşamba gününe kadar bekleyin az daha artacak akabinde küçük küçük düşüşler sağlanacak 🙏 yatırım tavsiyesi d... Devamını Gör