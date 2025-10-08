Altın Tarihi Eşiği Aştı: Gram Altın Rekor Üstüne Rekor Kırdı!
Altın 8 Ekim Çarşamba gününe rekorla başladı. Ons altın tarihinde ilk kez 4 bin dolar seviyesini aştı. Ons altında birlikte gram altında şahlandı. Rekor üstüne rekor gelirken altın fiyatları merak ediliyor. İşte günün altın fiyatları…
8 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?
Ons altın ve gram altın rekor kırdı.
tarihi eşik rekor diye diye tüm medya herkezi altina hücum ettiriyor,haftalaedir ayni sey
Altını olan bozdurmasın küçük tavsiye ayın 15 İ Çarşamba gününe kadar bekleyin az daha artacak akabinde küçük küçük düşüşler sağlanacak 🙏 yatırım tavsiyesi d... Devamını Gör