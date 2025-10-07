2026 Yılı Zamları Geldi: Yeni Yılda Hayatımıza Girecek Yeni Zamlar Belli Oldu

IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 56 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması hâlinde 1230 liraya çıkması bekleniyor.

Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması hâlinde yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 295,2 liraya çıkması bekleniyor.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 155 lira olması bekleniyor.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 23 oranında artması tahmin edildiğinde kira istisnasının 57 bin 810 liraya çıkması bekleniyor.

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin liradan 405 bin 900 liraya çıkması bekleniyor.

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutarın 120 bin liradan 147 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.