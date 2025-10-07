onedio
2026 Yılı Zamları Geldi: Yeni Yılda Hayatımıza Girecek Yeni Zamlar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 10:24 Son Güncelleme: 07.10.2025 - 10:32

2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı’nın belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vergi, harç, cezalar ile çalışanların yemek ve ulaşım ücretleri yükselecek. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre; 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi, harç, cezalar, binek oto giderleri, emlak vergisi, çalışanların yemek ve ulaşım bedelleri, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde artış yaşanacak.

İşte 2026 yılının ilk günlerinde hayatımıza girmesi beklenen yeni zamlar…

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ntvpara...
Yeniden Değerleme Oranı’nın belli olmasıyla 1 Ocak 2026’dan itibaren hayatımıza dâhil olacak zamlı yeni fiyatlar da netleşecek.

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Yeni Zamlar ve Yeni Fiyatlar Nasıl Olacak?

  • IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 56 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

  • Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması hâlinde 1230 liraya çıkması bekleniyor.

  • Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması hâlinde yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 295,2 liraya çıkması bekleniyor.

  • İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 155 lira olması bekleniyor.

  • Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 23 oranında artması tahmin edildiğinde kira istisnasının 57 bin 810 liraya çıkması bekleniyor.

  • Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin liradan 405 bin 900 liraya çıkması bekleniyor.

  • Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutarın 120 bin liradan 147 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.

  • Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 9 bin 900 liradan 12 bin 177 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor. Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.

Kaynak: NTV / Burak Taşçı

