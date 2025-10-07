onedio
Almanya’daki 120 Yıllık Dünya Lideri Firma Mayer & Cie İflas Etti

Ali Can YAYCILI
07.10.2025 - 07:43

Her gün karşımıza çıkan onlarca konkordato ve iflas haberlerinden biri de bu kez Almanya’dan geldi. Almanya’nın Albstadt kentinde faaliyet gösteren 120 yıllık yuvarlak örgü makinelerinde dünya lideri konumundaki şirket Mayer & Cie iflas etti.

Kısa bir süre önce 120. yılını kutlayan şirket, maddi sorunlarla başa çıkamadı ve iflas başvurusunda bulundu. Konkordatohaber’de yer alan habere göre; kuruluşunun 120. yılını kutlamasından kısa bir süre sonra iflas başvurusunda bulunan Albstadt kentinde faaliyet gösteren köklü aile şirketi, dünya çapındaki 350 çalışanını da belirsizliğe sürükledi. Şirket yönetimi, 23 Eylül’de kendi kontrolünde iflas sürecini başlattığını duyurdu.

Mayer & Cie., tişört, iç çamaşırı, pijama ve yatak kılıfı üretiminde kullanılan yuvarlak örgü makineleriyle tanınıyor. 300’den fazla patente sahip olan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde dünya pazarında zirveye yerleşmişti. 2024’te 80 milyon euro ciro elde eden şirket, buna rağmen finansal darboğazı aşamadı. Çalışanların daha önce özel ödemelerden feragat etmesi de iflası engelleyemedi.

