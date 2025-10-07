Almanya’daki 120 Yıllık Dünya Lideri Firma Mayer & Cie İflas Etti
Her gün karşımıza çıkan onlarca konkordato ve iflas haberlerinden biri de bu kez Almanya’dan geldi. Almanya’nın Albstadt kentinde faaliyet gösteren 120 yıllık yuvarlak örgü makinelerinde dünya lideri konumundaki şirket Mayer & Cie iflas etti.
2024 yılındaki 80 milyon euroluk ciro da kurtaramadı!
