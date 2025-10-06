Darphaneden 8 Ay Sonra Bir İlk: Yeni Paralar Basıldı

Darphane 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet bastı. Verilere göre Eylül ayında 50 kuruştan 990 bin adet basıldı. 2025 Eylül ayında toplamda 54 milyon 210 bin TL madeni ufak para basılmış oldu.