Darphaneden 8 Ay Sonra Bir İlk: Yeni Paralar Basıldı

Dilara Şimşek
06.10.2025 - 13:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, aylar sonra bir ilk gerçekleştirdi: 8 ay sonra yeni paralar basılmaya başlandı. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş bir süredir tedavülde değildi. NTV'de yer alan habere göre Darphane ufak bozuk paraları yeniden basarak tedavüle soktu.

Darphane 8 ay sonra bir ilki gerçekleştirdi ve yeni paralar bastı.

Madeni paralara yönelik son dönemde bazı iddialar bulunuyor. Ufak bozuk paraların basımının durduğu ve bir daha basılmayacağı iddia edilmişti. Bu asılsız iddialara Darphane’den yanıt gibi bir uygulama geldi.

Darphane 8 ay sonra bir ilki gerçekleştirerek halk arasında 'bozuk para' olarak adlandırılan ufak madeni paraları basmaya başladı.

1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş yeniden ceplerde olacak.

Darphane 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet bastı. Verilere göre Eylül ayında 50 kuruştan 990 bin adet basıldı. 2025 Eylül ayında toplamda 54 milyon 210 bin TL madeni ufak para basılmış oldu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
