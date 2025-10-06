Darphaneden 8 Ay Sonra Bir İlk: Yeni Paralar Basıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, aylar sonra bir ilk gerçekleştirdi: 8 ay sonra yeni paralar basılmaya başlandı. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş bir süredir tedavülde değildi. NTV'de yer alan habere göre Darphane ufak bozuk paraları yeniden basarak tedavüle soktu.
Darphane 8 ay sonra bir ilki gerçekleştirdi ve yeni paralar bastı.
1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş yeniden ceplerde olacak.
