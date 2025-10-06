onedio
Bizimkiler Dizisinin 1995 Yılında Yayınlanan Bölümündeki “Boğaz’da Balık” Maliyeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
06.10.2025 - 21:00

Bizimkiler dizisi, 1989 ile 2002 yılları arasında televizyonlarda yayınlanmış ve çok sevilmişti. “OldLaikDays” isimli X (Twitter) hesabı dizinin 1995 yılında yayınlanan ve İstanbul Boğazı’ndaki bir restoranda geçen sahnesini paylaştı. Balık eşiliğinde bir duble içki içilen yemeğin maliyeti ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bizimkiler dizisinin gündem olan İstanbul Boğazı’nda yemek sahnesi 👇

Dizinin çekildiği yıllarda Türk Lirası’ndan henüz 6 sıfır atılmadığı için restoranda gelen hesap 950 bin lira olarak geçiyor. 50 bin lira da bahşişle İstanbul Boğazı’nda 2 lüfer, salata ve 1 duble içki toplam 1 milyon tutuyor.

twitter.com

'1995'te 950.000 TL olan hesap, enflasyonla ayarlanınca 2025'te yaklaşık 1.380 TL'ye denk geliyor. 50.000 TL bahşişle toplam 1.450 TL civarı olur. (Tahmini, güncel fiyatlar restorana göre değişir.)'

twitter.com

