Bizimkiler Dizisinin 1995 Yılında Yayınlanan Bölümündeki “Boğaz’da Balık” Maliyeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
Bizimkiler dizisi, 1989 ile 2002 yılları arasında televizyonlarda yayınlanmış ve çok sevilmişti. “OldLaikDays” isimli X (Twitter) hesabı dizinin 1995 yılında yayınlanan ve İstanbul Boğazı’ndaki bir restoranda geçen sahnesini paylaştı. Balık eşiliğinde bir duble içki içilen yemeğin maliyeti ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Bizimkiler dizisinin gündem olan İstanbul Boğazı’nda yemek sahnesi 👇
Paradan henüz 6 sıfırın atılmadığı yıllar…
X’in yapay zeka sohbet robotu Grok ise 1995 yılındaki maliyetleri günümüze şöyle uyarladı. 👇
Başka bir hesaplama ise şöyle 👇
