Bizimkiler Dizisinin 1995 Yılında Yayınlanan Bölümündeki “Boğaz’da Balık” Maliyeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bizimkiler dizisi, 1989 ile 2002 yılları arasında televizyonlarda yayınlanmış ve çok sevilmişti. “OldLaikDays” isimli X (Twitter) hesabı dizinin 1995 yılında yayınlanan ve İstanbul Boğazı’ndaki bir restoranda geçen sahnesini paylaştı. Balık eşiliğinde bir duble içki içilen yemeğin maliyeti ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.