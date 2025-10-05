onedio
Vedat Milor, Velileri İsyan Ettiren Özel Okul Fiyatları İçin Tepki Gösterdi



Hakan Karakoca

05.10.2025 - 22:32

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem yaratıyor. Restoran değerlendirmeleri, yemek önerileri ve gastronomi üzerine yaptığı yorumlarla milyonlarca takipçisinin ilgisini çeken Milor, her paylaşımıyla tartışma ve beğeni topluyor. Onun gündeme dair yorumları da sık sık paylaşılarak yeni gündemler yaratıyor.

Vedat Milor sadece yemek yorumları dair gündeme dair tespitleriyle de beğeni topluyor.



Sosyal medyada paylaştığı yorumlarla geniş bir kitleye hitap eden Milor, hem gastronomi hem de güncel konulardaki değerlendirmeleriyle takipçilerini etkilemeyi sürdürüyor.

Milor'un bu sefer değindiği konu ise özel okul fiyatları oldu.

"Oğlumu özel liseye kaydettirdim" diye yaptığı paylaşımda özel okul ücretinin karşılığındaki beklentilerini paylaştı.



Vedat Milor, özel liseye ödemesi beklenen ücreti eleştirerek 'Beklediğimiz eğitim kadrosu şu şekilde' diyerek ilginç bir paylaşıma imza attı.





