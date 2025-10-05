onedio
Donald Trump, Hamas'ın İktidarda Kalması İhtimali İçin Yeniden Filistin'i Tehdit Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 20:37

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International’a verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’deki bombardımanı sonlandırmaya hazır olduğunu açıkladı. Trump, Hamas’ın iktidarda kalmaya devam etmesi durumunda ise örgütün “tam bir imhaya” uğrayacağını ifade etti. Trump, ayrıca Hamas’ın tutumunun önümüzdeki kısa süre içinde netleşeceğini belirterek, bölgedeki durumun yakından takip edildiğini vurguladı.

Gazze'deki barış planı için Trump'ın Hamas'a tehditleri sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e verdiği röportajda, Hamas’ın Gazze’de iktidarda kalmaya devam etmesi halinde “tam bir imha” riskiyle karşı karşıya olacağını belirtti. Trump, İsrail’in bombardımanı sonlandırmaya hazır olduğunu ancak Hamas’ın tutumuna bağlı olarak sürecin sertleşebileceğini vurguladı.

"Netanyahu, planı destekliyor."

CNN sunucusu Jake Tapper, Senatör Lindsey Graham’ın Hamas’ın 20 maddelik ateşkes planını reddettiğine dair yorumunu hatırlatınca Trump, “Zaman gösterecek, yakında anlayacağız” yanıtını verdi. Trump, Hamas’ın barışa bağlılığının kısa sürede netleşeceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planı desteklediğini de doğruladı.

Trump sosyal medyadan da açıklama yaptı:

'Müzakereler sonucunda İsrail, belirlediğimiz ilk geri çekilme hattını kabul etti. Bu hattı Hamas'a da ilettik. Hamas onay verdiğinde ateşkes DERHAL yürürlüğe girecek, rehine ve mahkum değişimi başlayacak. Ardından yeni geri çekilme aşaması için zemin hazırlanacak ve bu bizi 3.000 YILLIK FELAKETİN sonuna yaklaştıracak.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
