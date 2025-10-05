Donald Trump, Hamas'ın İktidarda Kalması İhtimali İçin Yeniden Filistin'i Tehdit Etti
ABD Başkanı Donald Trump, CNN International’a verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’deki bombardımanı sonlandırmaya hazır olduğunu açıkladı. Trump, Hamas’ın iktidarda kalmaya devam etmesi durumunda ise örgütün “tam bir imhaya” uğrayacağını ifade etti. Trump, ayrıca Hamas’ın tutumunun önümüzdeki kısa süre içinde netleşeceğini belirterek, bölgedeki durumun yakından takip edildiğini vurguladı.
Gazze'deki barış planı için Trump'ın Hamas'a tehditleri sürüyor.
"Netanyahu, planı destekliyor."
Trump sosyal medyadan da açıklama yaptı:
