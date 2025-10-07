onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
AKP’li Nihat Zeybekçi’den Emeklilik Hayali Kuranları Korkutan Açıklama

AKP’li Nihat Zeybekçi’den Emeklilik Hayali Kuranları Korkutan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 11:13

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Ekonomim’e verdiği röportajda emeklilik hayalleri kuranları korkutan bir açıklama yaptı. Emeklilik yaşının düşük olduğunu söyleyen Zeybekçi “Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme kesinlikle yapılmalı ve bir daha dokunulmamalı' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Zeybekçi, Ekonomim'e verdiği röportajda emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

'Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, 'gelecek nesillere ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle 'Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.' İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz.'

Emeklilik yaşını ilerletme hedefi Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programında yer almıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın