Altından Sonra Gümüşten de Rekor Geldi! Gümüş Tarihinin En Görkemli Günlerini Yaşıyor

Ons altın 8 Ekim Çarşamba gününe rekorla başladı. Ons Altın 4 bin doları aşarak rekor kırdı. Bu rekor gram altına da yansıdı. Gram altın güne 5 bin 404 TL ile başladı. Altında yaşanan rekor gümüşe de sıçradı. Son dönemde yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş yine rekor kırdı. Gümüş kaç TL? Gümüş kaç dolar oldu? İşte yanıtı.