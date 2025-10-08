onedio
article/comments
article/share
Altından Sonra Gümüşten de Rekor Geldi! Gümüş Tarihinin En Görkemli Günlerini Yaşıyor

Altından Sonra Gümüşten de Rekor Geldi! Gümüş Tarihinin En Görkemli Günlerini Yaşıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 13:50

Ons altın 8 Ekim Çarşamba gününe rekorla başladı. Ons Altın 4 bin doları aşarak rekor kırdı. Bu rekor gram altına da yansıdı. Gram altın güne 5 bin 404 TL ile başladı. Altında yaşanan rekor gümüşe de sıçradı. Son dönemde yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş yine rekor kırdı. Gümüş kaç TL? Gümüş kaç dolar oldu? İşte yanıtı.

Gümüş fiyatları rekor kırıyor.

Gümüş fiyatları rekor kırıyor.

Altında 8 Ekim Çarşamba günü meydana gelen rekorlar gümüşe de yansıdı. Son dönemde yükselişini sürdüren gümüş bugün de rekor kırdı. Tarihinin en yüksek seviyesine çıkan gümüş en görkemli günlerini yaşıyor.

Gümüş fiyatları ne? Gümüş kaç dolar?

Gümüş 8 Ekim Çarşamba günü 48.99 dolara çıkarak rekorunu tazeledi. 

 Gümüş kaç TL?

7 Ekim Salı gününü 64.165 TL ile kapatan gram gümüş bugün 65.58 seviyesine yükseldi. 

Finans uzmanları gümüşün yükselişini yıl sonuna kadar sürdüreceğini öngörüyor.

8 Ekim Çarşamba günü altın fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
