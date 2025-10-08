Altından Sonra Gümüşten de Rekor Geldi! Gümüş Tarihinin En Görkemli Günlerini Yaşıyor
Ons altın 8 Ekim Çarşamba gününe rekorla başladı. Ons Altın 4 bin doları aşarak rekor kırdı. Bu rekor gram altına da yansıdı. Gram altın güne 5 bin 404 TL ile başladı. Altında yaşanan rekor gümüşe de sıçradı. Son dönemde yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş yine rekor kırdı. Gümüş kaç TL? Gümüş kaç dolar oldu? İşte yanıtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş fiyatları rekor kırıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın