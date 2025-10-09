Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunun Ardından Oyuncu Mert Fırat’tan Dikkat Çeken Açıklama

X'te gazeteci Mustafa Hoş, Türkiye limanlarında ele geçirilen yasaklı madde miktarını dile getirerek uyuşturucu baronlarının kim olduğunu sordu. Hoş, şu paylaşımı yaptı:

'Ünlülere operasyon toz bulutu içinde kaybolan hakikat bu. Türkiye’den giden gemide ispanya polisi 4 ton, Mersin limanında 1.3 ton, İtalya’dan Türkiye’ye gelen gelen gemide 5.3 ton, Bulgaristan’dan getirilmek istenen 206 kilo uyuşturucu yakalandı.

Bu uyuşturucuların patronları kim hala bulunmadı.'

Oyuncu Mert Fırat'tan ise bu paylaşıma yanıt ve ünlülere düzenlenen operasyona eleştiri geldi:

'Uyuşturucunun her türlüsüne karşıyız ama sırf konuşulması gerekenlerin üstünü örtmek için her gün başka bir suç icat etmeye de karşı olalım…

Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla Meclis'e verilen önerge, neden reddedildi mesela?'