Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunun Ardından Oyuncu Mert Fırat’tan Dikkat Çeken Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 07:58

Pek çok ünlü isme 8 Ekim Çarşamba günü uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 19 isim sabah saatlerinde evlerinden alınarak ifade ve kan tahlili vermeye götürüldü. Yaklaşık 14 saatlik bir işlemin ardından aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin bulunduğu oyuncular ve şarkıcılar serbest bırakıldı. Oyuncu Mert Fırat ise uyuşturucu operasyonuna dair X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

19 ünlü isim uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade ve kan tahlili verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ünlülerin tam listesi:

-Dilan POLAT 

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

Oyuncu Mert Fırat'tan dikkat çeken paylaşım: "Meclis önergesi neden reddedildi?"

twitter.com

X'te gazeteci Mustafa Hoş, Türkiye limanlarında ele geçirilen yasaklı madde miktarını dile getirerek uyuşturucu baronlarının kim olduğunu sordu. Hoş, şu paylaşımı yaptı:

'Ünlülere operasyon toz bulutu içinde kaybolan hakikat bu. Türkiye’den giden gemide ispanya polisi 4 ton, Mersin limanında 1.3 ton, İtalya’dan Türkiye’ye gelen gelen gemide 5.3 ton, Bulgaristan’dan getirilmek istenen 206 kilo uyuşturucu yakalandı.

Bu uyuşturucuların patronları kim hala bulunmadı.'

Oyuncu Mert Fırat'tan ise bu paylaşıma yanıt ve ünlülere düzenlenen operasyona eleştiri geldi:

'Uyuşturucunun her türlüsüne karşıyız ama sırf konuşulması gerekenlerin üstünü örtmek için her gün başka bir suç icat etmeye de karşı olalım…

Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla Meclis'e verilen önerge, neden reddedildi mesela?'

