Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunun Ardından Oyuncu Mert Fırat’tan Dikkat Çeken Açıklama
Pek çok ünlü isme 8 Ekim Çarşamba günü uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 19 isim sabah saatlerinde evlerinden alınarak ifade ve kan tahlili vermeye götürüldü. Yaklaşık 14 saatlik bir işlemin ardından aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin bulunduğu oyuncular ve şarkıcılar serbest bırakıldı. Oyuncu Mert Fırat ise uyuşturucu operasyonuna dair X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
19 ünlü isim uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade ve kan tahlili verdi.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ünlülerin tam listesi:
Oyuncu Mert Fırat'tan dikkat çeken paylaşım: "Meclis önergesi neden reddedildi?"
