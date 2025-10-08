Konyaspor Takım Kaptanı Guilherme, Şehirdeki Vergi Rekortmenleri Arasına Adını Yazdırdı

Konyaspor’un kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin TL vergiyle listenin 27. sırasına yerleşirken, savunma oyuncusu Adil Demirbağ 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.

Listenin ikinci sırasında ise Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker yer aldı; Atiker’in vergi tahakkuku 23 milyon 404 bin 237 TL olarak kaydedildi.

Sanayi kenti Konya’da, sadece 12 milyon TL vergi ödeyen Brezilyalı futbolcunun kentin en çok vergi ödeyenler listesinin 12. sırasına kadar yükselmesi ise dikkat çekici bulundu.