onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Konyaspor Takım Kaptanı Guilherme, Şehirdeki Vergi Rekortmenleri Arasına Adını Yazdırdı

Konyaspor Takım Kaptanı Guilherme, Şehirdeki Vergi Rekortmenleri Arasına Adını Yazdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 22:32

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Konya’nın en yüksek vergi ödeyen isimleri arasında dikkat çeken isimlerden biri de Brezilyalı futbolcu Guilherme oldu. Tecrübeli futbolcu, listede 12. sırada yer alarak önemli bir vergi katkısı sağladı. Sanayi ve ticaret alanındaki isimlerle birlikte Guilherme’nin bu başarısı, spor camiasında dikkat çekerken şehirdeki sanayicilerin sıralaması da tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Guilherme, 12.5 milyon TL vergi ödedi.

Guilherme, 12.5 milyon TL vergi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Sanayi şehri olarak bilinen Konya’da en fazla vergi beyan eden 100 mükellef arasında Süper Lig ekibi Konyaspor’dan birçok isim yer aldı.

Yeşil-beyazlıların Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, listenin 12. sırasında kendine yer buldu. Guilherme’nin “ücret geliri” kapsamında beyan ettiği vergi miktarının 12 milyon 567 bin 272 TL olduğu bildirildi.

Konyaspor'da Guilherme tek değil, takım arkadaşları da listede...

Konyaspor'da Guilherme tek değil, takım arkadaşları da listede...

Konyaspor’un kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin TL vergiyle listenin 27. sırasına yerleşirken, savunma oyuncusu Adil Demirbağ 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.

Listenin ikinci sırasında ise Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker yer aldı; Atiker’in vergi tahakkuku 23 milyon 404 bin 237 TL olarak kaydedildi.

Sanayi kenti Konya’da, sadece 12 milyon TL vergi ödeyen Brezilyalı futbolcunun kentin en çok vergi ödeyenler listesinin 12. sırasına kadar yükselmesi ise dikkat çekici bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın