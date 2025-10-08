Konyaspor Takım Kaptanı Guilherme, Şehirdeki Vergi Rekortmenleri Arasına Adını Yazdırdı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Konya’nın en yüksek vergi ödeyen isimleri arasında dikkat çeken isimlerden biri de Brezilyalı futbolcu Guilherme oldu. Tecrübeli futbolcu, listede 12. sırada yer alarak önemli bir vergi katkısı sağladı. Sanayi ve ticaret alanındaki isimlerle birlikte Guilherme’nin bu başarısı, spor camiasında dikkat çekerken şehirdeki sanayicilerin sıralaması da tartışma yarattı.
Guilherme, 12.5 milyon TL vergi ödedi.
Konyaspor'da Guilherme tek değil, takım arkadaşları da listede...
