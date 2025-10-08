Netflix, Disney Plus, Amazon Platformları Şampiyonlar Ligi Yayınlarını Alabilir

Çarşamba günü UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Roma’daki delegelere yaptığı konuşmada, hak ihalelerinden doğrudan bahsetmese de yayın anlaşmalarında yenilik yapılması gereğine dikkat çekti:

“Birlikte, en çekici, en yenilikçi ve en erişilebilir futbolu sunmak, ana gelir kaynaklarımızı büyütmek için benzersiz bir şey inşa ediyoruz.”

Ceferin, “Yeni taraftarları yarışmalarımıza çekmek, yeni kitlelerle etkileşimi artırmak, dijital platformlardan en iyi şekilde faydalanmak ve futbolu kalıcı olarak daha yakın hale getirmek için çalışıyoruz. Bu, Avrupa futbolunu zirvede tutmanın yoludur” ifadelerini kullandı.