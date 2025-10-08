Netflix, Disney Plus, Amazon Platformları Şampiyonlar Ligi Yayınlarını Alabilir
Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin televizyon haklarından gelecek yeni dönemde yıllık en az 5 milyar euro (£4,3 milyar) gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu rakam, mevcut değerleri yaklaşık %10 artırabilir.
2027–2033 dönemine ait ilk medya hakları ihaleleri ise bu ay başlatılacak. Yeni sistemle, her maç haftasında bir karşılaşma aynı sağlayıcı tarafından küresel olarak yayınlanabilecek ve söz konusu yayıncı o hafta hangi maçı yayınlayacağını öncelikli olarak seçebilecek. Bu uygulama, Disney veya Netflix gibi platformların Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlama ihtimalini de gündeme getiriyor.
5 büyük ligden yeni girişim başlatıldı.
UEFA Başkanı Ceferin, "dijital platformlar" diyerek mesaj mı verdi?
Amazon bazı bölgelerde maç yayını yapıyor, diğer platformlar da pastadan pay almak istiyor.
