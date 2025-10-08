onedio
Haberler
Spor
Futbol
Netflix, Disney Plus, Amazon Platformları Şampiyonlar Ligi Yayınlarını Alabilir

Netflix, Disney Plus, Amazon Platformları Şampiyonlar Ligi Yayınlarını Alabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 19:10

Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin televizyon haklarından gelecek yeni dönemde yıllık en az 5 milyar euro (£4,3 milyar) gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu rakam, mevcut değerleri yaklaşık %10 artırabilir.

2027–2033 dönemine ait ilk medya hakları ihaleleri ise bu ay başlatılacak. Yeni sistemle, her maç haftasında bir karşılaşma aynı sağlayıcı tarafından küresel olarak yayınlanabilecek ve söz konusu yayıncı o hafta hangi maçı yayınlayacağını öncelikli olarak seçebilecek. Bu uygulama, Disney veya Netflix gibi platformların Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlama ihtimalini de gündeme getiriyor.

5 büyük ligden yeni girişim başlatıldı.

Şampiyonlar Ligi kulüpleri, hak gelirlerinin yaklaşık %75’ini alıyor ve mevcut dönemde toplam hak geliri £2,9 milyar civarında. Avrupa’nın beş büyük ligi – İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya – hakları bir arada ihale edilecek, böylece bir yayıncının tüm beş ülkeyi tek seferde satın alma şansı doğacak, parçalı satışa göre farklı bir model sunulacak.

UEFA Başkanı Ceferin, "dijital platformlar" diyerek mesaj mı verdi?

Çarşamba günü UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Roma’daki delegelere yaptığı konuşmada, hak ihalelerinden doğrudan bahsetmese de yayın anlaşmalarında yenilik yapılması gereğine dikkat çekti:

“Birlikte, en çekici, en yenilikçi ve en erişilebilir futbolu sunmak, ana gelir kaynaklarımızı büyütmek için benzersiz bir şey inşa ediyoruz.”

Ceferin, “Yeni taraftarları yarışmalarımıza çekmek, yeni kitlelerle etkileşimi artırmak, dijital platformlardan en iyi şekilde faydalanmak ve futbolu kalıcı olarak daha yakın hale getirmek için çalışıyoruz. Bu, Avrupa futbolunu zirvede tutmanın yoludur” ifadelerini kullandı.

Amazon bazı bölgelerde maç yayını yapıyor, diğer platformlar da pastadan pay almak istiyor.

Netflix’in büyük spor etkinliklerini kataloğuna ekleme planları olduğu, Disney’in de benzer bir hamleyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Netflix bir süredir spor yayıncılığına belgeseller ve özel, canlı içeriklerle dahil olmaya çalışıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
