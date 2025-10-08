FIFPro Verilerine Göre Kerem Aktürkoğlu, En Çok Forma Giyen İsimler Arasında İlk 5'te
FIFPro, 2024/2025 sezonuna ait “Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi” raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa genelinde en çok maçta forma giyen futbolcular listelendi. Yoğun fikstürün oyuncu sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilen çalışmada, Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu da dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Benfica’dan sarı-lacivertli ekibe katılan milli futbolcu, listede ilk 5’e girmeyi başararak önemli bir istatistiğe sahip oldu.
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Benfica'da yaptıklarıyla hala adından söz ettiriyor.
Luka Modric ilerlemiş yaşına rağmen bu listenin zirvesinde yer aldı.
Arda Güler de başka bir listede ilginç bir istatistikle ilk sırayı aldı.
