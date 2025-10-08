onedio
FIFPro Verilerine Göre Kerem Aktürkoğlu, En Çok Forma Giyen İsimler Arasında İlk 5'te

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 17:40

FIFPro, 2024/2025 sezonuna ait “Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi” raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa genelinde en çok maçta forma giyen futbolcular listelendi. Yoğun fikstürün oyuncu sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilen çalışmada, Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu da dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Benfica’dan sarı-lacivertli ekibe katılan milli futbolcu, listede ilk 5’e girmeyi başararak önemli bir istatistiğe sahip oldu.

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Benfica'da yaptıklarıyla hala adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği 26 yaşındaki milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, FIFPro’nun yayımladığı “Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi” raporunda Avrupa’da en çok forma giyen futbolcular arasında ilk 5’e adını yazdırdı. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla lig ve kupalarda toplam 40, Avrupa kupalarında 18 ve bir de hazırlık maçında sahaya çıkan Kerem, 59 maçlık kulüp performansına Milli Takım’daki 10 karşılaşmayı da ekledi. Böylece başarılı futbolcu, 2024/2025 sezonunda tam 69 resmi müsabakada görev alarak istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Luka Modric ilerlemiş yaşına rağmen bu listenin zirvesinde yer aldı.

Listenin zirvesinde, Real Madrid’in tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric yer aldı. Hırvat yıldız, kulüp formasıyla 66, milli takım formasıyla ise 10 maça çıkarak toplam 76 karşılaşmayla listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Modric’i takım arkadaşı Federico Valverde, PSG’den Fabian Ruiz, Inter’den Alessandro Bastoni ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.

Ayrıca Joshua Kimmich, Pedri, Joao Neves ve Desire Doue de Kerem’le aynı sayıda maça çıkan diğer futbolcular arasında yer aldı. Milli yıldız, yeni sezona da yüksek tempoyla başlayarak Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım’da ise 2 maçta görev yaptı.

Arda Güler de başka bir listede ilginç bir istatistikle ilk sırayı aldı.

Raporda, oyuncuların maç kadrosuna dahil edilme oranlarına da yer verildi. Bu kategoride zirvede, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da boy gösteren Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler yer aldı. Toplamda 80 maçta kadroya giren Arda, Tottenham’ın genç yeteneği Archie Gray ile birinciliği paylaştı. İkilinin ardından ise Luka Modric, PSG’den Joao Neves ve Inter’den Alessandro Bastoni geldi.

