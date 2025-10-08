FIFPro Verilerine Göre Kerem Aktürkoğlu, En Çok Forma Giyen İsimler Arasında İlk 5'te

Listenin zirvesinde, Real Madrid’in tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric yer aldı. Hırvat yıldız, kulüp formasıyla 66, milli takım formasıyla ise 10 maça çıkarak toplam 76 karşılaşmayla listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Modric’i takım arkadaşı Federico Valverde, PSG’den Fabian Ruiz, Inter’den Alessandro Bastoni ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.

Ayrıca Joshua Kimmich, Pedri, Joao Neves ve Desire Doue de Kerem’le aynı sayıda maça çıkan diğer futbolcular arasında yer aldı. Milli yıldız, yeni sezona da yüksek tempoyla başlayarak Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım’da ise 2 maçta görev yaptı.