Kenan Yıldız Zirvede: Piyasa Değeri 75 Milyon Euroya Yükseldi
İtalyan devi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Transfermarkt verilerine göre bonservisi bedeli en pahalı Türk futbolcu oldu. Piyasa değeri 25 milyon artan Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli için belirlenen ücret 75 milyon euro oldu. Kenan Yıldız’ı 60 milyon euroluk bonservis bedeli ile Arda Güler takip etti.
Alman menşeili internet sitesi Transfermarkt'ın yaptığı son güncelleme ile oyuncuların tahmini bonservis bedelleri açıklandı.
Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli en yükseği gören ilk 10 Türk oyuncu şu şekilde 👇
