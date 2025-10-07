onedio
Kenan Yıldız Zirvede: Piyasa Değeri 75 Milyon Euroya Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 21:32

İtalyan devi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Transfermarkt verilerine göre bonservisi bedeli en pahalı Türk futbolcu oldu. Piyasa değeri 25 milyon artan Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli için belirlenen ücret 75 milyon euro oldu. Kenan Yıldız’ı 60 milyon euroluk bonservis bedeli ile Arda Güler takip etti.

Alman menşeili internet sitesi Transfermarkt'ın yaptığı son güncelleme ile oyuncuların tahmini bonservis bedelleri açıklandı.

Güncellenen verilerle Kenan Yıldız’ın tahmini bonservis bedeli 75 milyon euroya yükselirken, milli futbolcu son iki yıl içinde değerini tam 75 kat artırmayı başarmış oldu. Juventus ile profesyonel sözleşmesini 2023 yılında imzalayan yıldız futbolcunun o dönemki piyasa değeri yalnızca 1 milyon euroydu.

Kenan Yıldız’ın İngiltere Premier Lig’in devleri Liverpool, Manchester City ve Arsenal’in sıkı takibinde olduğu iddia ediliyor.

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli en yükseği gören ilk 10 Türk oyuncu şu şekilde 👇

1. Kenan Yıldız 75 milyon Euro (2025)

2. Arda Güler 60 milyon Euro (2025)

3. Hakan Çalhanoğlu 45 milyon Euro (2024)

4. Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro (2021)

5. Orkun Kökçü 35 milyon Euro (2023)

6. Cengiz Ünder 35 milyon Euro (2018)

7. Arda Turan (35 milyon Euro (2015)

8. Ozan Kabak 32 milyon Euro (2020)

9. Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro (2024)

10. Merih Demiral 30 milyon Euro (2020)

