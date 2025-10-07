Kenan Yıldız Zirvede: Piyasa Değeri 75 Milyon Euroya Yükseldi

Güncellenen verilerle Kenan Yıldız’ın tahmini bonservis bedeli 75 milyon euroya yükselirken, milli futbolcu son iki yıl içinde değerini tam 75 kat artırmayı başarmış oldu. Juventus ile profesyonel sözleşmesini 2023 yılında imzalayan yıldız futbolcunun o dönemki piyasa değeri yalnızca 1 milyon euroydu.

Kenan Yıldız’ın İngiltere Premier Lig’in devleri Liverpool, Manchester City ve Arsenal’in sıkı takibinde olduğu iddia ediliyor.