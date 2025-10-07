onedio
Forbes Açıkladı: 2025 Yılında En Çok Kazanan 10 Sporcu Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 19:39

ABD merkezli Forbes, 2025 yılında hem maaş hem de sponsorluk gelirleriyle en çok kazanan 10 sporcuyu açıkladı. Listenin başında Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo bulunuyor. Derginin yaptığı araştırmaya göre 40 yaşındaki futbolcu 2025 yılında toplam 275 milyon dolarlık bir gelirin sahibi oldu.

Ronaldo üst üste 3. kez listenin zirvesinde yer aldı.

Forbes’in hazırladığı “Dünyanın en çok kazanan sporcuları” araştırmasında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo 3 yıl üst üste ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Ronaldo, en yakın rakipçisi Stephen Curry’e büyük fark atarak toplamda 275 milyon dolarlık gelirin sahibi oldu. 

Forbes’in hazırlığı listede 3 futbolcu, 3 basketbolcu, 1 boksör, 1 Amerikan futbolu oyuncusu ve 2 beyzbolcu yer aldı.

2025 yılında en çok kazanan 10 sporcu

1. Cristiano Ronaldo (275 milyon dolar)

2. Stephen Curry (156 milyon dolar)

3. Tyson Fury (146 milyon dolar)

4. Dak Prescott (137 milyon dolar)

5. Lionel Messi (135 milyon dolar)

6. LeBron James (133.8 milyon dolar)

7. Juan Soto (114 milyon dolar)

8. Karim Benzema (104 milyon dolar)

9. Shohei Ohtani (102.5 milyon dolar)

10. Kevin Durant (101.4 milyon dolar)

