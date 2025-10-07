Forbes Açıkladı: 2025 Yılında En Çok Kazanan 10 Sporcu Belli Oldu

ABD merkezli Forbes, 2025 yılında hem maaş hem de sponsorluk gelirleriyle en çok kazanan 10 sporcuyu açıkladı. Listenin başında Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo bulunuyor. Derginin yaptığı araştırmaya göre 40 yaşındaki futbolcu 2025 yılında toplam 275 milyon dolarlık bir gelirin sahibi oldu.