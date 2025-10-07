onedio
Nesim Turan: Raketle Gelen Başarı, Hayatla Gelen İlham

Çağın Altuğ
07.10.2025 - 10:34

Hayat, bazen bir masa tenisi topunun raketle buluştuğu an kadar kısa bir saniyede değişebilir. Nesim Turan, o anları mücadeleye, azme ve ilhama dönüştüren isimlerden biri. Profesyonel sporculuk kariyeri boyunca hem Paralimpik hem de Olimpik spor anlayışına yön veren, 2014 Dünya Şampiyonluğu ile Türkiye’nin adını dünya sahnesine altın harflerle yazdıran Turan, bugün hala aynı tutkuyla insan hayatına dokunmaya devam ediyor. Sporu bıraksa da mücadeleyi bırakmayan, iyilik ve azmi hayatının merkezine koyan Turan, bu röportajda hem başarılarının perde arkasını hem de geleceğe dair umut dolu planlarını samimiyetle paylaşıyor.

Sporu bıraktıktan sonra hayatınızda neler değişti?

Sporu bıraktıktan sonra aslında hayatımda çok bir şey değişmedi diyebilirim. Tabii ki haftanın 5-6 günü antrenmanlar, milli takım kampları ve yurt dışı maçları hariç… Ama hayatı mücadelelerle geçen bir insanım. O yüzden farklı alanlarda bazı şeylerin daha iyi şartlarda olması için mücadele etmeye devam edeceğim. Kısaca profesyonel sporculuğu bıraktım ama sporu, mücadeleyi ve insan hayatına dokunmayı bırakmadım diyebilirim.

Spor hayatınız boyunca sizi en çok gururlandıran başarınız hangisiydi?

Masa tenisi gibi Çin ve Kore’nin hegemonyasında bulunan bir sporda onların da yenilebileceğini tüm dünyaya gösterdiğim 2014 Dünya Şampiyonluğunu söyleyebilirim. Doğru düzgün set bile vermeden gelen bu şampiyonluk, sadece benim değil; ülkedeki hem Paralimpik hem de Olimpik masa tenisine bakışın pozitif yönde değişmesine vesile oldu.

Hayat felsefenizi birkaç kelimeyle özetleyecek olsanız neler söylersiniz?

İyiliği ve güzelliği hayatımın her alanına yerleştirmeye çalışıyorum. İnsan hayatına dokunma mücadelesine devam ediyorum. Engelli veya engelsiz tüm bireylerin hayatında pozitif bir yerde olmayı çabalıyorum. O yüzden “iyilik, güzellik, pozitif bakış açısı” benim en önemli mottolarımdandır. “Her insan kendine yakışanı yapar.” Ben de kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum.

Bu yolculukta sizi en çok kimler destekledi?

Bu yolda en başından beri ailem ve hocalarım vardı. Tabii onların desteği, inancı ve duaları olmasaydı bu süreç çok daha zorlu olabilirdi.

İlerleyen dönemde hangi projelere ağırlık vermek istiyorsunuz?

Ben hayatım boyunca “nasıl biri olmamayı” öğrendim. O yüzden gelecekte nasıl bir yönetici olmamayı çok iyi biliyorum ve bu bana yöneticilik hedeflerinde rehberlik ediyor. Kısa vadede bulunduğum alanlarda daha iyi şeyler yapmak için mücadele ediyorum. “Peak Pong TV” adında bir YouTube kanalım var. Bununla birlikte sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeye devam edeceğim. Arkadaşlarımla birlikte sosyal yardımlaşma üzerine kurulacak bir dernek üzerinde de çalışıyoruz. Kısacası insan hayatlarına dokunmayı son hızla sürdüreceğim.

Sizce başarıya ulaşmanın temelinde hangi değerler yatıyor? 

Dürüstlük, iyilik ve çalışkanlık üzerine kurulan bir hayatta başarıların imkansız olmadığını herkesin görmesi gerekirToplumun içinde var olmaya devam etmeli, asla pes etmeden insan hayatına dokunmaya devam etmeliyiz. Çünkü dünya sadece bizden ibaret değil.

Türkiye’de engelli sporcuların son yıllardaki başarılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özellikle sporcu arkadaşlarımızın başarıları gerçekten gurur verici. Daha önce başarılarımızın olmadığı branşlarda var olduğumuzu göstermek çok önemli. Son zamanlarda bunu fazlasıyla görüyoruz ama yeterli mi derseniz, değil. Nüfusunun %10’u engelli olan bir toplumda çok daha iyi olmalı ve olacağına inancım tam. Çünkü engellileri hayata katmanın en önemli yolu spor ve sanattır.

Spor kariyeriniz boyunca unutamadığınız bir anı paylaşır mısınız?

Kimsenin şampiyon olacağıma ihtimal bile vermediği 2014 Pekin Dünya Şampiyonası’nı diyebilirim. Bir de 2018 Dünya Şampiyonası’nda Çin ve Kore’den sonra finalde iki Türk sporcunun karşılaşması… Bu, hem benim hem de Türk sporunun hafızasında yer edecek bir andı.

Yeni başlayan genç sporculara ve engelli bireylere ne tavsiye edersiniz?

Vazgeçmeyin, çok çalışın, asla pes etmeyin.

“İmkansız” ya da “yapamazsın” gibi kelimeleri hayatınızdan çıkarmaya çalışın.

Kendinizi “engelli” olarak tanımlamayın; siz bu toplumun bir bireyisiniz.

İnsanlar sizi nasıl hatırlasın isterdiniz?

“Hayatını iyilik ve güzellik üzerine kurdu, hayal ettiğinden çok daha fazlasına ulaştı ve Türk spor tarihinde bir Nesim Turan geçti.” desinler yeter. Günahımızla, sevabımızla bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bizi desteklemeye ve takipte kalmalarını istiyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

