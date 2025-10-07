Nesim Turan: Raketle Gelen Başarı, Hayatla Gelen İlham

Sporu bıraktıktan sonra aslında hayatımda çok bir şey değişmedi diyebilirim. Tabii ki haftanın 5-6 günü antrenmanlar, milli takım kampları ve yurt dışı maçları hariç… Ama hayatı mücadelelerle geçen bir insanım. O yüzden farklı alanlarda bazı şeylerin daha iyi şartlarda olması için mücadele etmeye devam edeceğim. Kısaca profesyonel sporculuğu bıraktım ama sporu, mücadeleyi ve insan hayatına dokunmayı bırakmadım diyebilirim.

Spor hayatınız boyunca sizi en çok gururlandıran başarınız hangisiydi?

Masa tenisi gibi Çin ve Kore’nin hegemonyasında bulunan bir sporda onların da yenilebileceğini tüm dünyaya gösterdiğim 2014 Dünya Şampiyonluğunu söyleyebilirim. Doğru düzgün set bile vermeden gelen bu şampiyonluk, sadece benim değil; ülkedeki hem Paralimpik hem de Olimpik masa tenisine bakışın pozitif yönde değişmesine vesile oldu.

Hayat felsefenizi birkaç kelimeyle özetleyecek olsanız neler söylersiniz?

İyiliği ve güzelliği hayatımın her alanına yerleştirmeye çalışıyorum. İnsan hayatına dokunma mücadelesine devam ediyorum. Engelli veya engelsiz tüm bireylerin hayatında pozitif bir yerde olmayı çabalıyorum. O yüzden “iyilik, güzellik, pozitif bakış açısı” benim en önemli mottolarımdandır. “Her insan kendine yakışanı yapar.” Ben de kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum.