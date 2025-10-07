Arda Güler Çocukluk Fotoğrafında Ablasıyla Olan Benzerliğiyle Goygoyculardan Nasibini Aldı

Milli gururumuz Arda Güler, çıktığı her maçta göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan yıldız isim sadece bizlerin değil, tüm dünyanın gündeminde. Haliyle attığı her adım, yaptığı her paylaşım da yakından takip ediliyor. Instagram'da 15,3 milyon takipçisi olan Arda Güler paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor.

Arda Güler bu kez de kendi kadrajına yansıyan fotoğraflardan, çocukluk fotoğraflarından bir seçki paylaştı.

Arda Güler'in çocukluk fotoğrafında ablası Nurgül Güler ile olan benzerliği ise goygoycuların diline düştü! 😂