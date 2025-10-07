onedio
Arda Güler Çocukluk Fotoğrafında Ablasıyla Olan Benzerliğiyle Goygoyculardan Nasibini Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 13:09

Milli gururumuz Arda Güler, çıktığı her maçta göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan yıldız isim sadece bizlerin değil, tüm dünyanın gündeminde. Haliyle attığı her adım, yaptığı her paylaşım da yakından takip ediliyor. Instagram'da 15,3 milyon takipçisi olan Arda Güler paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor.

Arda Güler bu kez de kendi kadrajına yansıyan fotoğraflardan, çocukluk fotoğraflarından bir seçki paylaştı. 

Arda Güler'in çocukluk fotoğrafında ablası Nurgül Güler ile olan benzerliği ise goygoycuların diline düştü! 😂

Arda Güler'in zaman zaman piyasaya düşen çocukluk fotoğrafları gündem olmazsa olmaz!

Henüz genç yaşında onca başarıya imza atan Arda Güler, artık tüm dünya tarafından takip ediliyor. Attığı her adım olay olan Arda Güler'in (sanki şimdi çok büyükmüş gibi) paylaştığı küçüklük fotoğrafları da bi' ayrı seviliyor. Yıldız isim bu kez Instagram'da galerisinden çeşitli fotoğraflar paylaştı.

Fotoğrafta iki tane mi Arda Güler görüyorsunuz? Yalnız değilsiniz! 😂

Çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Arda Güler özellikle annesi ve ablasıyla olan bu pozuyla gündem oldu. Görenler gözlerine inanamadı ve Arda Güler'in kız versiyonunu gördüklerini sandı :)

Gelin, goygoyun dibine vuran yorumlara da bakalım.

Yorumlarda buluşalım! 😂

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
0
