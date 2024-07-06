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Milli Futbolcularımızı Küçüklük Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?

Milli Futbolcularımızı Küçüklük Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 14:01

A Milli Futbol Takımımız büyük bir başarıya imza atıyor. Peki sen gündemimizden düşmeyen başarılı futbolcularımızı ne kadar tanıyorsun?

Mesela, küçüklük fotoğraflarından futbolcuları tanıyabilir misin?

Haydi teste!

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1. Haydi başlayalım!

1. Haydi başlayalım!

2. Olsa olsa...

2. Olsa olsa...

3. Gözler tanıdık geliyor mu?

3. Gözler tanıdık geliyor mu?

4. Bu yakışıklı da kim?

4. Bu yakışıklı da kim?

5. Bu nasıl bir gülüş!

5. Bu nasıl bir gülüş!
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6. Devam!

6. Devam!

7. Peki bu kim?

7. Peki bu kim?

8. Bakışları hiç değişmemiş!

8. Bakışları hiç değişmemiş!

9. Tanıdık geldi mi?

9. Tanıdık geldi mi?

10. Son sorumuza geldik bile!

10. Son sorumuza geldik bile!

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