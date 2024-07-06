Milli Futbolcularımızı Küçüklük Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?
Milli Futbolcularımızı Küçüklük Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?
A Milli Futbol Takımımız büyük bir başarıya imza atıyor. Peki sen gündemimizden düşmeyen başarılı futbolcularımızı ne kadar tanıyorsun?
Mesela, küçüklük fotoğraflarından futbolcuları tanıyabilir misin?
Haydi teste!
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1. Haydi başlayalım!
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2. Olsa olsa...
3. Gözler tanıdık geliyor mu?
4. Bu yakışıklı da kim?
5. Bu nasıl bir gülüş!
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6. Devam!
7. Peki bu kim?
8. Bakışları hiç değişmemiş!
9. Tanıdık geldi mi?
10. Son sorumuza geldik bile!
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