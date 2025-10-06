Nihilist Esnaftan Ele Tutuşturulan Çöplere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Pazartesi sendromuyla cebelleştiğimiz günü hangi paylaşımlar kurtarmış?
Başlayalım!
Mevsimin en önemli eventi.
Gerisi ödenir zaten.
Kızı olsa bu kadar benzer.
O da gevrekçi çıktı.
Erkek evladı olmadığı için...
Genel kültür gerektiren şakaların hastasıyız.
Gelin olmuş gidiyor...
Abartın...
İçin fesat Furkan...
Olur öyle arada...
Squid Game'de daha güvenli yarışmalar var.
Böyle bir salmışlık...
Bu güzel anıyla kapatalım 👋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
