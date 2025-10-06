onedio
Nihilist Esnaftan Ele Tutuşturulan Çöplere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
06.10.2025 - 16:54

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Pazartesi sendromuyla cebelleştiğimiz günü hangi paylaşımlar kurtarmış?

Başlayalım!

twitter.com

Mevsimin en önemli eventi.

twitter.com

Gerisi ödenir zaten.

twitter.com

Kızı olsa bu kadar benzer.

twitter.com

O da gevrekçi çıktı.

twitter.com
Erkek evladı olmadığı için...

twitter.com

Genel kültür gerektiren şakaların hastasıyız.

twitter.com

Gelin olmuş gidiyor...

twitter.com

Abartın...

twitter.com

İçin fesat Furkan...

twitter.com
Olur öyle arada...

twitter.com

Squid Game'de daha güvenli yarışmalar var.

Böyle bir salmışlık...

twitter.com

Bu güzel anıyla kapatalım 👋

twitter.com

