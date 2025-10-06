Bal Yeme Yarışmasında Kendini Fazla Kaptıran Vatandaşa Goygoycu Dokunuşu
Balıkesir'de bal hasat şenliği düzenlendi ve bal yeme yarışması yapıldı. Fakat öyle kaşık kaşık falan değil, bildiğiniz kavanoz kavanoz bal yendi! Bal yeme yarışmasında birinci olan vatandaş 1 kavanoz balı kafasına dikti ve 2 dakikada hepsini yiyerek rakiplerine fark attı.
Haliyle birinci olan vatandaşımız goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı.
O epik anları buradan izleyebilirsiniz;
Şimdi de gelin yorumlara bakalım 😂
