Bal Yeme Yarışmasında Kendini Fazla Kaptıran Vatandaşa Goygoycu Dokunuşu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 10:05

Balıkesir'de bal hasat şenliği düzenlendi ve bal yeme yarışması yapıldı. Fakat öyle kaşık kaşık falan değil, bildiğiniz kavanoz kavanoz bal yendi! Bal yeme yarışmasında birinci olan vatandaş 1 kavanoz balı kafasına dikti ve 2 dakikada hepsini yiyerek rakiplerine fark attı. 

Haliyle birinci olan vatandaşımız goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı.

O epik anları buradan izleyebilirsiniz;

Şimdi de gelin yorumlara bakalım 😂

