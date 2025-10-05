onedio
article/comments
Sanatçı Filiz Ağar'ın "Bir Sevgili Arıyorum" Türküsünün Sözleri Goygoyculardan Nasibini Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 21:15

Uzun süredir müzik sektöründe yer alan sanatçı Filiz Ağar, seslendirdiği türkülerle oldukça beğeniliyor. Albümleri ve singlelarıyla dikkat çeken isim son olarak 'Bir Sevgili Arıyorum' isimli şarkısını yayınladı! Yeni şarkısının bir kısmını Instagram'da paylaşan Filiz Ağar, şarkısının sözleriyle goygoycuların diline düşmekten ise kurtulamadı.

Bakalım 'Bir Sevgili Arıyorum' türküsünün goygoycuların diline düşen sözleri nasıl? 😅

Tokatlı sanatçı Filiz Ağar "Bir Sevgili Arıyorum" isimli yeni şarkısını yayınladı.

Tokatlı sanatçı Filiz Ağar "Bir Sevgili Arıyorum" isimli yeni şarkısını yayınladı.

Bugüne kadar seslendirdiği türkülerle sevilen bir isim haline gelen Ağar, bu kez ise şarkısının sözleriyle goygoycuların diline düştü. Neden mi? 

Sizi 'Bir Sevgili Arıyorum' şarkısının sözlerinin bir kısmıyla baş başa bırakalım;

'Gazeteye ilan verdim

Bir sevgili arıyorum

İnternete girdim

Bir sevgili arıyorum

Yolda koluma girecek gören maşallah diyecek

Hesapları ödeyecek

Bir sevgili arıyorum...'

Buyurun, bir de klipten bir kısmı izleyin!

Bakalım Instagram'daki bu videoya ne gibi yorumlar yapıldı! 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hümanist_ fucker

Semer vuracak eşek arıyorsan Tehuti555 uygundur. Hem de Merzifon cinsidir.