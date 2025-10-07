onedio
Türkiye - Gürcistan Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Türkiye - Gürcistan Maçı Nerede, Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Takım FIFA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 12:27

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz aynı zamanda, bu grup içerisinde Bulgaristan ile de bir maç yapacaklar. Bu önemli turnuvaya hazırlanmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren milli takımımız, şu anda E Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor. 

Heyecanın anbean arttığı Dünya Kupası sürecinde sırada Türkiye'nin Gürcistan ile karşı karşıya geleceği karşılaşma var. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 

İşte milli maç takvimi ve tüm detaylar...

Türkiye – Gürcistan Maçı Ne Zaman?

Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele ediyor ve şu anda 3. sırada yer alıyor. Millilerimiz, ilk maçta Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Ancak ikinci maçta İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Grubunu lider tamamlayan 12 takım, Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Türkiye'nin bir sonraki maçı ise Gürcistan ile olacak. Bu önemli karşılaşma, 14 Ekim Salı günü gerçekleşecek. 

Türkiye – Gürcistan Maçı Saat Kaçta?

Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye – Gürcistan Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç, TV8 ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye – Gürcistan Maç Nerede? Hangi Stadyumda Oynanacak?

Türkiye – Gürcistan maçı, Kocaeli'de bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma ile stadyum, tarihinde ilk kez A Milli Takım düzeyinde bir resmi maça ev sahipliği yapacak.

Türkiye – Gürcistan Maçı Bilet Fiyatları?

Maç biletlerinin Passo üzerinden satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bilet fiyatları ise henüz açıklanmadı. Ancak önceki maçlarda fiyatlar şu şekilde olmuştu:

  • 900 TL – Güney ve Kuzey Üst ve Alt bloklar

  • 1250 TL – Üst köşe bloklar

  • 1500-2000 TL – Orta bloklar

  • 3000 TL – VIP bloklar

Bu fiyatlar, Türkiye – Gürcistan maçı için de benzer seviyelerde olabilir. Tabii net bilgi için TFF'nin resmi duyurusu bekleniyor. Bilet satış tarihleri ve detayları TFF tarafından açıklanacaktır.

A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Takvimi

A Milli Takımımızın 2025-2026 dönemindeki kritik maç programı ise şu şekilde:

  • 11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

  • 14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

  • 15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

  • 18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

