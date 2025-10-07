Türkiye - Gürcistan Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Türkiye - Gürcistan Maçı Nerede, Bilet Fiyatları Ne Kadar?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz aynı zamanda, bu grup içerisinde Bulgaristan ile de bir maç yapacaklar. Bu önemli turnuvaya hazırlanmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren milli takımımız, şu anda E Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.

Heyecanın anbean arttığı Dünya Kupası sürecinde sırada Türkiye'nin Gürcistan ile karşı karşıya geleceği karşılaşma var. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte milli maç takvimi ve tüm detaylar...