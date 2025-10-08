onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Aygün Özipek'ten İlginç İddia: "Archie Brown’ın Büyük Aşkı Doğum Sırasında Hayatını Kaybetti"

Aygün Özipek'ten İlginç İddia: "Archie Brown’ın Büyük Aşkı Doğum Sırasında Hayatını Kaybetti"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 08:39

Fenerbahçe’nin bu sezon başında transfer ettiği İngiliz futbolcu Archie Brown’ın Samsunspor ile golsüz berabere kalınan maçtaki performansı eleştiri konusu olmuştu. Genç oyuncu gelen eleştiriler sonrasında Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silmişti.

Yorumcu Aygün Özipek ise “Legend Futbol” isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada Archie Brown’ın neden kötü oynadığı açıkladı. İddiaya göre Brown’ın “hayatımın aşkı” dediği Gazella isimli kadın ayrıldıktan sonra başkası ile evlenmiş ve geçtiğimiz günlerde doğum sırasında hayatını kaybetmiş. Doğan çocuğa da Archie Brown ismi konulduğunu söyleyen Aygün Özipek, genç futbolcunun bu sebeple moralinin çok bozuk olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aygün Özipek’in açıklamaları 👇

Archie Brown bu sezon başında takıma katılmıştı.

Archie Brown bu sezon başında takıma katılmıştı.

Fenerbahçe, bu sezon başında Gent’ten kadrosuna kattığı Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 13 resmi maçta toplam 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Samsunspor maçında performansı sonrasında eleştirilen Archie Brown, Instagram hesabındaki tüm paylaşımlarını silmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın