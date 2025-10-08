Aygün Özipek'ten İlginç İddia: "Archie Brown’ın Büyük Aşkı Doğum Sırasında Hayatını Kaybetti"

Fenerbahçe’nin bu sezon başında transfer ettiği İngiliz futbolcu Archie Brown’ın Samsunspor ile golsüz berabere kalınan maçtaki performansı eleştiri konusu olmuştu. Genç oyuncu gelen eleştiriler sonrasında Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silmişti.

Yorumcu Aygün Özipek ise “Legend Futbol” isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada Archie Brown’ın neden kötü oynadığı açıkladı. İddiaya göre Brown’ın “hayatımın aşkı” dediği Gazella isimli kadın ayrıldıktan sonra başkası ile evlenmiş ve geçtiğimiz günlerde doğum sırasında hayatını kaybetmiş. Doğan çocuğa da Archie Brown ismi konulduğunu söyleyen Aygün Özipek, genç futbolcunun bu sebeple moralinin çok bozuk olduğunu söyledi.