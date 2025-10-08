onedio
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Galatasaray Futbolcusu İsmail Jakobs Hakkında Şok İddia

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 18:18

Senegal Milli Takımı’nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray’ın yıldız ismi Ismail Jakobs’un da yer aldığı görülse de, oyuncunun durumu kısa sürede tartışma konusu haline geldi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Jakobs’un sakatlığı sebebiyle milli takıma katılamayacağını Senegal Futbol Federasyonu’na (FSF) bildirdi. Ancak Senegal medyasında D Sports kaynaklı haberlerde, Jakobs’un Güney Sudan maçı kadrosunda bulunmadığı aktarıldı.

FSF, Galatasaray’ın açıklamasına temkinli yaklaştı ve oyuncunun Beşiktaş derbisinde 90 dakika forma giydiğini hatırlatarak bu gerekçeyi ikna edici bulmadı. Federasyon, sarı-kırmızılı kulübe resmi bir yazı göndererek Jakobs’un milli takıma teslim edilmesini ve sağlık durumunun Senegal ekibi tarafından kontrol edilmesini talep etti.

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı, Jakobs’un milli takım kampına gitmek yerine Dubai’ye gittiğini ve burada eğlendiğini alemlere katıldığını iddia ederek konuyu başka bir boyuta taşıdı.

Rasim Ozan Kütahyalı, İsmail Jakobs'u hedef alarak "Burası bostan korkuluğu mu ya? Çiftlik mi burası?" dedi.

Geçtiğimiz yıl da Galatasaray ve Senegal arasında sorun yaşanmıştı.

Senegal kaynaklı aynı haberde, bu krizin iki taraf arasında yaşanan ilk gerginlik olmadığına da dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl da benzer bir durumun yaşandığı, Jakobs’un kulüp maçında süre almasına rağmen milli takım kampına katılmadığı ve bu davranışın Senegal cephesinde tepkiyle karşılandığı hatırlatıldı.

Senegal Futbol Federasyonu’nun bu kez süreci daha yakından izleyeceği ve gerekli adımların atılacağı bildirildi. Oyuncunun milli takım durumu hakkındaki nihai kararın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
