Rasim Ozan Kütahyalı'dan Galatasaray Futbolcusu İsmail Jakobs Hakkında Şok İddia

Senegal Milli Takımı’nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray’ın yıldız ismi Ismail Jakobs’un da yer aldığı görülse de, oyuncunun durumu kısa sürede tartışma konusu haline geldi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Jakobs’un sakatlığı sebebiyle milli takıma katılamayacağını Senegal Futbol Federasyonu’na (FSF) bildirdi. Ancak Senegal medyasında D Sports kaynaklı haberlerde, Jakobs’un Güney Sudan maçı kadrosunda bulunmadığı aktarıldı.

FSF, Galatasaray’ın açıklamasına temkinli yaklaştı ve oyuncunun Beşiktaş derbisinde 90 dakika forma giydiğini hatırlatarak bu gerekçeyi ikna edici bulmadı. Federasyon, sarı-kırmızılı kulübe resmi bir yazı göndererek Jakobs’un milli takıma teslim edilmesini ve sağlık durumunun Senegal ekibi tarafından kontrol edilmesini talep etti.

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı, Jakobs’un milli takım kampına gitmek yerine Dubai’ye gittiğini ve burada eğlendiğini alemlere katıldığını iddia ederek konuyu başka bir boyuta taşıdı.