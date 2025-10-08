onedio
LeBron James, Milli Yıldızımız Alperen Şengün'e Övgü Dolu Sözler Söyledi

LeBron James, Milli Yıldızımız Alperen Şengün'e Övgü Dolu Sözler Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 20:00

Türkiye Milli Takımı’nın genç yıldızı Alperen Şengün, EuroBasket 2025’te sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuva boyunca hem skor hem de asist ve ribaund katkısıyla takımının en önemli isimlerinden biri olan Şengün, sahadaki oyun zekası ve pota altındaki hakimiyetiyle taraftarları büyüledi.

Sırbistan ve Yunanistan maçlarında özellikle yıldızlaşan Alperen, sadece Avrupa'nın değil Amerika basketbolunun da gündemindeydi. 

Alperen'e NBA efsanelerinden LeBron James de kayıtsız kalamadı ve övgü dolu sözler söyledi.

Yaz aylarında basketbol dünyasını mest etti.

Yaz aylarında basketbol dünyasını mest etti.

Türkiye Milli Takımı’nın genç yeteneği Alperen Şengün, EuroBasket 2025’teki performansıyla öne çıktı. Turnuva boyunca sergilediği etkileyici oyun, hem skor hem de ribaund katkısıyla takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Potanın altında gösterdiği hakimiyet, yüksek oyun zekası ve hücumda kritik anlarda yaptığı üretken hamleler, Şengün’ü turnuvanın dikkat çeken oyuncularından biri haline getirdi.

Genç pivot, sadece bireysel istatistikleriyle değil, takım oyunu ve savunmadaki etkisiyle de Türkiye’nin maçlarda daha dirençli görünmesini sağladı. Maç içindeki sakinliği ve oyun okuma yeteneği, özellikle kritik dakikalarda takım arkadaşlarına güven verdi. Alperen Şengün, bu performansıyla Avrupa basketbolunda adını duyururken, gelecekte hem milli takım hem de kulüp düzeyinde büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.

LeBron James, Alperen Şengün'ün yeteneklerini ve performansını övdü.

LeBron James, Alperen Şengün'ün yeteneklerini ve performansını övdü.

EuroBasket 2025’teki performansıyla dikkat çeken milli oyuncu için LeBron James övgü dolu sözler sarf etti:

'Alperen Şengün harika bir yaz geçirdi. Bence bu rüzgarı Houston'a kadar taşıyacak ve onlar için büyük bir yıl geçirecek.'

James, Şengün’ün gösterdiği yüksek seviyedeki oyun ve etkileyici performansın, NBA’de de fark yaratacağını ve Houston Rockets için önemli bir sezon olacağını vurguladı. LeBron, genç pivotun bu ivmeyi koruması halinde önümüzdeki dönemde adından sıkça söz ettireceğine inandığını ifade etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
