LeBron James, Milli Yıldızımız Alperen Şengün'e Övgü Dolu Sözler Söyledi

Türkiye Milli Takımı’nın genç yıldızı Alperen Şengün, EuroBasket 2025’te sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuva boyunca hem skor hem de asist ve ribaund katkısıyla takımının en önemli isimlerinden biri olan Şengün, sahadaki oyun zekası ve pota altındaki hakimiyetiyle taraftarları büyüledi.

Sırbistan ve Yunanistan maçlarında özellikle yıldızlaşan Alperen, sadece Avrupa'nın değil Amerika basketbolunun da gündemindeydi.

Alperen'e NBA efsanelerinden LeBron James de kayıtsız kalamadı ve övgü dolu sözler söyledi.