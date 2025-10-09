onedio
Gazze’de Barış Anlaşması: Hamas ile İsrail Barış Planının İlk Aşamasını Kabul Etti

Gazze’de Barış Anlaşması: Hamas ile İsrail Barış Planının İlk Aşamasını Kabul Etti

Hamas
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 08:22

Gazze’de 2023’ün Ekim ayından beri Hamas ile İsrail arasında yaşanan savaşta taraflar barış için Mısır’da bir araya geldi. İsrail, Gazze’de adeta soykırım yaparken, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada taraftarların barış anlaşmaşmasının ilk aşamasını kabul ettiğini açıkladı. Trump, “Hamas’ın elindeki esirler serbest kalacak, İsrail askerleri belirlenen hatta geri çekilecek.” ifadelerini kullandı.

Hamas, 7 Ekim 2023 yılında Aksa Tufanı adını verdiği operasyonla İsrail’e geniş çaplı bir saldırı düzenlenmiş ve birçok rehine almıştı.

İsrail ise saldırıyı da bahane ederek Gazze’yi işgale kalkışmıştı. Soykırımcı İsrail, milyonlarca sivilin yaşadığı Gazze’yi ablukaya almış ve Filistinlileri açlığa mahkum etmişti.

7 Ekim 2023’ten itibaren yaklaşık 60 bin kişiyi öldüren İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaşmasını engelliyordu.

Hamas ile İsrail arasında barış görüşmeleri başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

'İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum.' ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:

'Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor.'

“Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkürler”

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, 'Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz.' ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
