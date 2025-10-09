Gazze’de Barış Anlaşması: Hamas ile İsrail Barış Planının İlk Aşamasını Kabul Etti
Gazze’de 2023’ün Ekim ayından beri Hamas ile İsrail arasında yaşanan savaşta taraflar barış için Mısır’da bir araya geldi. İsrail, Gazze’de adeta soykırım yaparken, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada taraftarların barış anlaşmaşmasının ilk aşamasını kabul ettiğini açıkladı. Trump, “Hamas’ın elindeki esirler serbest kalacak, İsrail askerleri belirlenen hatta geri çekilecek.” ifadelerini kullandı.
Hamas, 7 Ekim 2023 yılında Aksa Tufanı adını verdiği operasyonla İsrail’e geniş çaplı bir saldırı düzenlenmiş ve birçok rehine almıştı.
Hamas ile İsrail arasında barış görüşmeleri başlamıştı.
“Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkürler”

Peki yok olan hayatlar?
HAMAS BIR TEROR ORGUTUDUR !!! HAMAS FILISTIN HALKINI KALKAN OLARAK KULLANAN BIR TEROR ORGUTU !!
