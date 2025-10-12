MEB Açıkladı: Pazartesi Günü Tüm Okullarda Tahliye Tatbikatı Yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, “Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında 13 Ekim Pazartesi günü okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, 'Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde tüm okullarda hazırlık yapılmasını istedi.
Bakan Yusuf Tekin’den öğrencilere videolu mesaj.
