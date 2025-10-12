onedio
Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz Paylaştı: İstanbul’daki Lüks Yerleşim Yerinde ‘Nasıl Kaybolduk?’

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 08:36

Daha önce isimleri kara para aklama skandalına da karışan ve vergi kaçırma şüphesiyle haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz çiftinin Instagram’da paylaştığı video gündem oldu. İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Tepeören Villaları’nda misafirliğe giden çift “kaybolduğunu” iddia etti. Paylaşımdaki villaların bulunduğu site ve lüks yaşam ise dikkat çekti.

Düzeni ile dikkat çeken konutların İstanbul’un Tuzla ilçesinde olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenlerinin “kaybolduk” diyerek paylaşım yaptığı lüks sitenin nerede olduğunu ise sosyal medya kullanıcıları paylaştı. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin gittiği site İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Tepeören Villaları sitesiymiş. Sitede bulunan evlerin ortama satış fiyatı 40 milyon lira.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
gintoki-

Tuzla bence İstanbul değil ya. O kadar zengin olsam Zekeriyaköy’den villa alırdım. Allahım nasip et 777 :D

keditopu

gelir uçurumu