Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz Paylaştı: İstanbul’daki Lüks Yerleşim Yerinde ‘Nasıl Kaybolduk?’

Daha önce isimleri kara para aklama skandalına da karışan ve vergi kaçırma şüphesiyle haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz çiftinin Instagram’da paylaştığı video gündem oldu. İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Tepeören Villaları’nda misafirliğe giden çift “kaybolduğunu” iddia etti. Paylaşımdaki villaların bulunduğu site ve lüks yaşam ise dikkat çekti.