Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz Paylaştı: İstanbul’daki Lüks Yerleşim Yerinde ‘Nasıl Kaybolduk?’

Daha önce isimleri kara para aklama skandalına da karışan ve vergi kaçırma şüphesiyle haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz çiftinin Instagram’da paylaştığı video gündem oldu. İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Tepeören Villaları’nda misafirliğe giden çift “kaybolduğunu” iddia etti. Paylaşımdaki villaların bulunduğu site ve lüks yaşam ise dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Öz’ün yaptığı paylaşım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzeni ile dikkat çeken konutların İstanbul’un Tuzla ilçesinde olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tuzla bence İstanbul değil ya. O kadar zengin olsam Zekeriyaköy’den villa alırdım. Allahım nasip et 777 :D
gelir uçurumu