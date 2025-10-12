onedio
AFAD Duyurdu: Muğla Köyceğiz’de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Muğla Köyceğiz'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 08:12

AFAD, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sabaha karşı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaştı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan deprem sabah karşı 06.40’da meydana geldi.

4.1 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde yaşanan deprem korkuya neden oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD’ın paylaşımı👇

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇

