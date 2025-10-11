Dibi Gören Kripto Piyasası Ünlü Yatırımcı Konstantin Ganich'in Hayatına Mal Oldu

Ukraynalı ünlü kripto yatırımcısı ve influencer Konstantin Ganich, çevrimiçi adıyla Kostya Kudo, bugün kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından Lamborghini marka aracında ölü bulundu.

Olay, dijital varlık piyasalarındaki ani çöküşün yalnızca finansal değil, insani boyutlarını da gözler önüne serdi. Ganich’in trajik ölümü, kripto yatırımcılarının ve sosyal medya fenomenlerinin bu tür piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan psikolojik baskılara maruz kaldığını yeniden gündeme taşıdı.