Dibi Gören Kripto Piyasası Ünlü Yatırımcı Konstantin Ganich'in Hayatına Mal Oldu
Ukraynalı ünlü kripto yatırımcısı ve influencer Konstantin Ganich, çevrimiçi bilinen adıyla Kostya Kudo, bugün kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından hayatını kaybetti. Ganich, Lamborghini marka aracının içinde ölü bulundu. Ölümünün kripto piyasasındaki ani çöküşle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Ganich’in ani ölümü, kripto topluluğunda büyük üzüntü yarattı.
Kripto piyasalarındaki sert düşüş birçok kişiyi zor durumlara düşürdü.
Ukrayna'da kripto varlıklar ve kullanım giderek artıyor.
fakirlikin böyle yararlari var hic giremiyon bu olaylara. yazik olmus elemana geride biraktiklarina
Floransa'ya hakim olan Medici ailesi, bu günkü kağıt parayı icat etti ve yüzlerce yıl küçük birikim sahiplerini batırdı, madeni sikkede kalanlar, kar etmediy... Devamını Gör
rüyalarda bugün sert düşüş dedikleri %20 düştü kriptolar ama kimse bir sene içinde %100 artını hesaplamıyor
Bu adamlar büyük kaldiraclarla bu işe giriyo kaybettiği para 63 milyon dolar yani piyasanın % 20 düşmesi bunlara %100 gibi etki ediyor