"Bırakın Top Konuşsun" Diyen İsrail 5 Yiyince Tüm Dünyada Dalga Konusu Oldu

Norveç, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında İsrail'i 5-0 mağlup etti. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erling Haaland, 27., 63. ve 72. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

Maç önünde de sokakta İsrail'e protestolar vardı. 1000 kişi stat çevresinde Filistin yanlısı eylemlere imza attı. Bir kişi de 'Özgür Gazze' tişörtüyle sahaya atladı ve maçın durmasına neden oldu.

Norveç Futbol Federasyonu da maçın gelirini de Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlayacağını duyurdu.

İsrail taraftarlarının açtığı bir pankart ve maç skoru gündem oldu.