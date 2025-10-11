"Bırakın Top Konuşsun" Diyen İsrail 5 Yiyince Tüm Dünyada Dalga Konusu Oldu
Norveç, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında İsrail'i 5-0 mağlup etti. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erling Haaland, 27., 63. ve 72. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.
Maç önünde de sokakta İsrail'e protestolar vardı. 1000 kişi stat çevresinde Filistin yanlısı eylemlere imza attı. Bir kişi de 'Özgür Gazze' tişörtüyle sahaya atladı ve maçın durmasına neden oldu.
Norveç Futbol Federasyonu da maçın gelirini de Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlayacağını duyurdu.
İsrail taraftarlarının açtığı bir pankart ve maç skoru gündem oldu.
Norveç evinde İsrail'e ağır bir yenilgi tattırdı.
Norveç'te yaşananlara ve maç önündeki protesto çağrılarına İsrail tribünlerinden eleştiri vardı.
"Top yüksek sesle ve net konuşuyor"
"Konuştu"
"Top hala konuşuyor mu?"
"Topun konuşmasına izin vermek böyle bir şey"
"Bırakın çocuklar yaşasın"
"Haaland'ın hattrick'i 3000 yıl önce vaat edilmişti"
"Bırakın çocuklar yaşasın" pankartı Norveç tribününde Filistin bayrağı ile yer aldı.
