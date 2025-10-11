Serbest Kalma Maddesi 500 Milyon Euro Ama O İşletme Eğitimini Tamamlamak İstiyor
Barcelona’nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, sahadaki parlak yaşamın aksine, mütevazı ve ayakları yere basan hayatını gözler önüne serdi.
İspanyol spor gazetesi AS’e verdiği röportajda 18 yaşındaki oyuncu, ağabeyi Irene ile paylaştığı Barcelona’daki ev hayatını anlattı; birlikte yemek yapmak ve bulaşık yıkamak gibi ev işlerini paylaşıyorlar.
Geçen sezon Barcelona’nın LaLiga ve Copa del Rey şampiyonluklarında önemli bir rol oynayarak olgun tavırlarıyla dikkat çeken İspanya milli futbolcusu, ailesinin kendisini ayakta tuttuğunu vurguluyor.
Barcelona onu kaçırmamak için 500 milyon Euro serbest kalır maddesi koydu ama onun ayakları yere basıyor.
Kısa bir süre sonra belki de dünyanın sayılı oyuncularından olacak ama o önceliği eğitimine veriyor.
"Yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum"
