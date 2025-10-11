onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Serbest Kalma Maddesi 500 Milyon Euro Ama O İşletme Eğitimini Tamamlamak İstiyor

Serbest Kalma Maddesi 500 Milyon Euro Ama O İşletme Eğitimini Tamamlamak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 20:17

Barcelona’nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, sahadaki parlak yaşamın aksine, mütevazı ve ayakları yere basan hayatını gözler önüne serdi.

İspanyol spor gazetesi AS’e verdiği röportajda 18 yaşındaki oyuncu, ağabeyi Irene ile paylaştığı Barcelona’daki ev hayatını anlattı; birlikte yemek yapmak ve bulaşık yıkamak gibi ev işlerini paylaşıyorlar.

Geçen sezon Barcelona’nın LaLiga ve Copa del Rey şampiyonluklarında önemli bir rol oynayarak olgun tavırlarıyla dikkat çeken İspanya milli futbolcusu, ailesinin kendisini ayakta tuttuğunu vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barcelona onu kaçırmamak için 500 milyon Euro serbest kalır maddesi koydu ama onun ayakları yere basıyor.

Barcelona onu kaçırmamak için 500 milyon Euro serbest kalır maddesi koydu ama onun ayakları yere basıyor.

“Ben sadece sıradan bir insanım” diyen Cubarsi, Gürcistan ile oynanacak FIFA Dünya Kupası eleme maçı için İspanya milli takım arkadaşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. “Ayaklarım yere basıyor. Ailemin, özellikle de anne-babam ve kız kardeşimin desteği bunu sağlıyor” ifadelerini kullanan Cubarsi, mütevazi hayatıyla dikkat çekiyor.

Kısa bir süre sonra belki de dünyanın sayılı oyuncularından olacak ama o önceliği eğitimine veriyor.

Kısa bir süre sonra belki de dünyanın sayılı oyuncularından olacak ama o önceliği eğitimine veriyor.

İşletme ve yönetim eğitimi gören Cubarsi, haftada üç öğleden sonrasını derslerine ayırıyor ve futbol dışında bir yaşam için hazırlık yapıyor.

“Futbol çok zaman bırakmıyor ama kendimi hazırlamak istiyorum. Bu kurs üniversiteye göre daha rahat, daha az zaman gerektiriyor. Böylece hem dinlenebiliyorum hem de çalışabiliyorum” dedi.

"Yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum"

"Yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum"

La Masia’da yetişen Cubarsi, ilk takıma yükseldikten sonra kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. Aileleri ise sık sık Estanyol, Girona’daki köylerinden ziyarete geliyor.

Genç oyuncu “Biraz yemek yapmayı öğreniyorum, bulaşık varsa yıkıyorum” diye ekledi.

Mütevazı yaşamına rağmen Cubarsi, sahada iddialı. Önümüzdeki yıl potansiyel olarak ilk FIFA Dünya Kupası deneyimini yaşayabilir.

“Gerçekten sabırsızlanıyorum ve kazanmayı da dört gözle bekliyorum. Bir [FIFA] Dünya Kupası muazzam bir şey; sadece katılabilmek bile harika olur” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın