Norveç Halkı İsrail Maçı Öncesinde Stat Dışında ve İçinde Filistin Yanlısı Eylemlere İmza Attı

Polis, cumartesi günü oynanacak Norveç-İsrail milli maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı. Operasyon şefi Anders Rønning, hem görüşlerini dile getirmek isteyen göstericiler hem futbolcular hem de İsrail’den gelen misafir ekip için ek güvenlik tedbirlerinin uygulandığını duyurdu.

Saat 17.00 civarında bir başka Filistin yanlısı gösterici grubu da Ullevaal Stadyumu’na ulaştı. Filistin Komitesi lideri Line Khateeb, “İsrail’in işlediği suçlar için hesap sorulması konusunda daha uzun bir yolumuz var” ifadelerini kullandı. Gösteri, “Soykırımsız Futbol” adı altında gerçekleştirildi.