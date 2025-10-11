Norveç Halkı İsrail Maçı Öncesinde Stat Dışında ve İçinde Filistin Yanlısı Eylemlere İmza Attı
Bugün Ullevaal Stadyumu’nda oynanacak Norveç-İsrail Dünya Kupası eleme maçı öncesinde, tarihin en kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.
Maçtan yaklaşık iki buçuk saat önce binin üzerinde gösterici stadyum çevresine geldi. Saat 18.00 civarında, göstericilerin büyük bölümü, eylem için ayrılan alanı terk etti. Stadyum önünde Filistin yanlısı protestolar gerçekleştirildi.
Maçın başlamasının yedi dakikası geçmeden bir aktivist sahaya girdi. Kısa süreli yaşanan bu olayın ardından maç tekrar başlatıldı. Polis operasyon şefi Gabriel Langfeldt, stadyum çevresinde saat 18.00 itibarıyla herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığını bildirdi.
Norveç, bu maçın gelirlerini Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlayacağını duyurmuştu.
Yaklaşık bin kişi stadyum çevresinde İsrail'i protesto etti.
Ulaşım Sendikası da protesto esnasında 15 dakikalığına tüm kentte ulaşımı durdurdu.
Maçta Filistin bayrağı açıldı.
7.dakikada sahaya giren protestocu maçın durmasına neden oldu.
Norveç halkı maçtan önce de maçın ve İsrail'in protesto edilmesini söyleyen afişler asmıştı.
