Norveç Halkı İsrail Maçı Öncesinde Stat Dışında ve İçinde Filistin Yanlısı Eylemlere İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 19:43

Bugün Ullevaal Stadyumu’nda oynanacak Norveç-İsrail Dünya Kupası eleme maçı öncesinde, tarihin en kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

Maçtan yaklaşık iki buçuk saat önce binin üzerinde gösterici stadyum çevresine geldi. Saat 18.00 civarında, göstericilerin büyük bölümü, eylem için ayrılan alanı terk etti. Stadyum önünde Filistin yanlısı protestolar gerçekleştirildi.

Maçın başlamasının yedi dakikası geçmeden bir aktivist sahaya girdi. Kısa süreli yaşanan bu olayın ardından maç tekrar başlatıldı. Polis operasyon şefi Gabriel Langfeldt, stadyum çevresinde saat 18.00 itibarıyla herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığını bildirdi.

Norveç, bu maçın gelirlerini Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlayacağını duyurmuştu. 

Kaynak - nrk.no

Yaklaşık bin kişi stadyum çevresinde İsrail'i protesto etti.

Polis, cumartesi günü oynanacak Norveç-İsrail milli maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı. Operasyon şefi Anders Rønning, hem görüşlerini dile getirmek isteyen göstericiler hem futbolcular hem de İsrail’den gelen misafir ekip için ek güvenlik tedbirlerinin uygulandığını duyurdu.

Saat 17.00 civarında bir başka Filistin yanlısı gösterici grubu da Ullevaal Stadyumu’na ulaştı. Filistin Komitesi lideri Line Khateeb, “İsrail’in işlediği suçlar için hesap sorulması konusunda daha uzun bir yolumuz var” ifadelerini kullandı. Gösteri, “Soykırımsız Futbol” adı altında gerçekleştirildi.

Ulaşım Sendikası da protesto esnasında 15 dakikalığına tüm kentte ulaşımı durdurdu.

Oslo merkezindeki Spikersuppa’da toplanan yaklaşık bin kişi, saat 15.00’te Ullevaal’a doğru yürüyüşe geçti. Göstericilerden Fakhra Salimi, İsrail’in Dünya Kupası eleme maçına katılmasına tepki göstererek, “Bu spor için bir utanç ve soykırıma göz yuman herkes için utanç verici” dedi.

Stadyuma ulaşan göstericiler arasında uygunsuz davranışta bulunan üç kişi polis tarafından uzaklaştırıldı. Saat 17.00 civarında ise şehirdeki tüm tramvay, metro ve bazı otobüs seferleri 15 dakika süreyle durduruldu. Oslo Ulaşım İşçileri Sendikası, eylemin mesajını “Soykırımı durdurun, petrol fonu İsrail’den çekilsin” olarak duyurdu.

Şehirde hali hazırda kamu emekçilerinin maaş artışı talepleriyle ilgili bir grev sürüyor.

Maçta Filistin bayrağı açıldı.

Maç esnasında bir protestocu sahaya girerken tribünlerde de dev Filistin bayrağı açıldı. 

Norveç Futbol Federasyonu, maçtan günler önce kazanılacak geliri Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlayacaklarını duyurmuştu.

7.dakikada sahaya giren protestocu maçın durmasına neden oldu.

'Özgür Gazze' yazan tişörtle sahada koşan protestocu İsrailli futbolcularda soğuk duş etkisi yarattı.

Norveç halkı maçtan önce de maçın ve İsrail'in protesto edilmesini söyleyen afişler asmıştı.

