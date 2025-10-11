Venezuela'nın Amerika Destekli Muhalif Lideri, Nobel Barış Ödülünü Şikeyle mi Kazandı?

Perşembe gününe kadar, bir bahis şirketinde en yüksek bahis oranına eski Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya sahipti. Site, özellikle Amerikan siyaseti ve siyasi olaylar üzerine bahislerin yoğunlaştığı bir platform olarak öne çıkıyor. Ancak Norveç saatiyle gece yarısından kısa bir süre sonra, Venezuela lideri Maria Corina Machado’nun oranları %3,75’ten %72,8’e fırladı; bu da bahislerde ani bir hareketlenme olduğunu gösteriyordu.

Bazı kullanıcılar, Machado’ya bahis yaparak on binlerce dolar kazandı. Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes, son 50 yıldır sürecin son derece gizli yürütüldüğünü belirtti ve grup üyelerinin sır saklamada başarılı olduğunu vurguladı. Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken ise, kazananın sızdırılıp sızdırılmadığını kesin olarak bilmenin henüz erken olduğunu söyledi.