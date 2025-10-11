Venezuela'nın Amerika Destekli Muhalif Lideri, Nobel Barış Ödülünü Şikeyle mi Kazandı?
Nobel Barış Ödülü’nü belirleyen Norveç Komitesi, olası bir sızıntı şüphesiyle inceleme başlattı. İddialara göre bir kumar sitesinde, favoriler arasında yer almayan Machado’nun kazanma oranı bir gecede yaklaşık 20 kat arttı. Ödül açıklandığında Machado’nun sürpriz bir şekilde zafere ulaşması, dikkatleri bu olağandışı hareketliliğe çevirdi. Üstelik Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf edince tartışmalar daha da büyüdü. Norveçli yetkililer şimdi, gizli tutulan komite bilgilerinin dışarı sızdırılıp sızdırılmadığını araştırıyor.
Çevrimiçi bahis piyasasında ilginç hareketlilikler tespit edildi.
Machado'ya bahis yapan bazı hesaplar ödülün açıklanacağı gün açılmış.
