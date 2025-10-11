onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Venezuela'nın Amerika Destekli Muhalif Lideri, Nobel Barış Ödülünü Şikeyle mi Kazandı?

Venezuela'nın Amerika Destekli Muhalif Lideri, Nobel Barış Ödülünü Şikeyle mi Kazandı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 18:45

Nobel Barış Ödülü’nü belirleyen Norveç Komitesi, olası bir sızıntı şüphesiyle inceleme başlattı. İddialara göre bir kumar sitesinde, favoriler arasında yer almayan Machado’nun kazanma oranı bir gecede yaklaşık 20 kat arttı. Ödül açıklandığında Machado’nun sürpriz bir şekilde zafere ulaşması, dikkatleri bu olağandışı hareketliliğe çevirdi. Üstelik Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf edince tartışmalar daha da büyüdü. Norveçli yetkililer şimdi, gizli tutulan komite bilgilerinin dışarı sızdırılıp sızdırılmadığını araştırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çevrimiçi bahis piyasasında ilginç hareketlilikler tespit edildi.

Çevrimiçi bahis piyasasında ilginç hareketlilikler tespit edildi.

Norveç saatiyle perşembe gecesi yarım saat bile geçmeden, bir çevrimiçi bahis platformunda Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya yönelik oranlarda dikkat çekici bir artış yaşandı. Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Görünüşe bakılırsa gizli bilgilerimizden para kazanmak isteyen bir dolandırıcının hedefi olduk” ifadelerini kullandı.

Birkaç saat sonra Machado, “otoriter rejime karşı demokratik mücadelesi” nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü ve bu ödülü kazanan ilk Venezuelalı oldu. Enstitü Direktörü Harpviken’in Norveç saatiyle 10.50’de Machado’ya sonucu ilettiği öğrenildi. Ancak Norveç basınından Aftenposten ve Finansavisen gazeteleri, açıklamadan önce bahis piyasalarında olağandışı hareketlilik tespit ettiklerini bildirdi.

Machado'ya bahis yapan bazı hesaplar ödülün açıklanacağı gün açılmış.

Machado'ya bahis yapan bazı hesaplar ödülün açıklanacağı gün açılmış.

Perşembe gününe kadar, bir bahis şirketinde en yüksek bahis oranına eski Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya sahipti. Site, özellikle Amerikan siyaseti ve siyasi olaylar üzerine bahislerin yoğunlaştığı bir platform olarak öne çıkıyor. Ancak Norveç saatiyle gece yarısından kısa bir süre sonra, Venezuela lideri Maria Corina Machado’nun oranları %3,75’ten %72,8’e fırladı; bu da bahislerde ani bir hareketlenme olduğunu gösteriyordu.

Bazı kullanıcılar, Machado’ya bahis yaparak on binlerce dolar kazandı. Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes, son 50 yıldır sürecin son derece gizli yürütüldüğünü belirtti ve grup üyelerinin sır saklamada başarılı olduğunu vurguladı. Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken ise, kazananın sızdırılıp sızdırılmadığını kesin olarak bilmenin henüz erken olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın