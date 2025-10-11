onedio
Los Angeles'in Gece Hayatından Derlenen Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
11.10.2025 - 23:51

Los Angeles, Amerika’nın en hareketli şehirlerinden biri. Şehir, Hollywood sayesinde eğlence ve sinema sektörünün kalbi olarak biliniyor. Geniş kumsalları güneşli havasıyla tatilcilerin de dikkatini çekiyor. Bunun yanında Los Angeles çok kültürlü bir yapıya sahip. ABD'de eğlence ve gece hayatı denince akla ilk olarak Los Angeles geliyor. Enerjisiyle ve ışıltılı atmosferiyle birçok insan için bir rüya şehri.

Los Angeles'ın gece hayatından görüntüler sosyal medyada viral oldu. Los Angeles'ın görünmeyen yüzünü gösteren video, görenleri hayrete düşürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Los Angeles uzun zamandır “ünlülerin mekanı” olarak biliniyor.

Özellikle Hollywood bölgesi, film ve müzik endüstrisinin kalbi sayıldığı için birçok ünlü orada yaşıyor ya da sık sık bulunuyor. Beverly Hills, Malibu ve Bel Air gibi semtlerde de dünyaca tanınmış oyuncular, şarkıcılar ve influencer’lar yaşıyor. Ayrıca şehirde düzenlenen ödül törenleri, galalar ve özel partiler de LA’i ünlüler açısından oldukça hareketli bir yer haline getiriyor.

Los Angeles’ta suç oranı genel olarak orta ile yüksek seviyeler arasında değişiyor. Şehirde özellikle hırsızlık ve araç soygunu gibi mülkiyet suçları sık görülüyor, ancak bu durum her bölgede aynı değil. Downtown ve Skid Row gibi yerlerde suç oranı daha yüksekken, Beverly Hills, Bel Air veya Pacific Palisades gibi zengin bölgeler oldukça güvenli sayılıyor. Son yıllarda polis önlemleriyle cinayet ve şiddet olaylarında azalma yaşansa da, Los Angeles hala dikkatli olunması gereken bir şehir olarak görülüyor.

