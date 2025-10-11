Los Angeles'in Gece Hayatından Derlenen Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özellikle Hollywood bölgesi, film ve müzik endüstrisinin kalbi sayıldığı için birçok ünlü orada yaşıyor ya da sık sık bulunuyor. Beverly Hills, Malibu ve Bel Air gibi semtlerde de dünyaca tanınmış oyuncular, şarkıcılar ve influencer’lar yaşıyor. Ayrıca şehirde düzenlenen ödül törenleri, galalar ve özel partiler de LA’i ünlüler açısından oldukça hareketli bir yer haline getiriyor.

Los Angeles’ta suç oranı genel olarak orta ile yüksek seviyeler arasında değişiyor. Şehirde özellikle hırsızlık ve araç soygunu gibi mülkiyet suçları sık görülüyor, ancak bu durum her bölgede aynı değil. Downtown ve Skid Row gibi yerlerde suç oranı daha yüksekken, Beverly Hills, Bel Air veya Pacific Palisades gibi zengin bölgeler oldukça güvenli sayılıyor. Son yıllarda polis önlemleriyle cinayet ve şiddet olaylarında azalma yaşansa da, Los Angeles hala dikkatli olunması gereken bir şehir olarak görülüyor.