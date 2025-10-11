onedio
Ankara Abisi Köprü Altında Yaşamını Sürdürmeye Çalışan Aileyi Yeni Yuvalarına Kavuşturdu

Ankara Abisi Köprü Altında Yaşamını Sürdürmeye Çalışan Aileyi Yeni Yuvalarına Kavuşturdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
11.10.2025 - 17:07

Ankara Abisi'ni mutlaka tanıyosunzudur. Kendisi ülkenin dört bir yanından zor durumda olan her insana yardım elini uzatıyor. Ankara Abisi ile birlikte biz de birbirinden acı hikayelere tanık oluyoruz. Ankara Abisi bu sefer de köprü altında torunları ile birikte yaşamını sürdürmeye çalışan babaanneye elini uzattı. Hepimizin kalbini acıtan hikaye Ankara Abisi sayesinde biraz olsun mutlu bir sonra bitti. 

Köprü altında battaniye ile bulduğu ailenin minik kızının kaşıntıları olduğu farkedildi. Aile önce bir otele yerleştirildi. Ardından uygun bir bulunduktan sonra yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DPlLezjDG7E/
Buradan izleyebilirsiniz;

Ankara Abisi, yeni elbiselerini ve odasını hazırladığı minik kızın saçlarını da kendi elleriyle topladı.

Ankara Abisi, yeni elbiselerini ve odasını hazırladığı minik kızın saçlarını da kendi elleriyle topladı.

Anne ve babaları terk edince, torunlarına tek başına sahip çıkmaya çalışan babaannenin ve miniklerin mutluluğu kalpleri ısıttı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
