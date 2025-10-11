Ankara Abisi Köprü Altında Yaşamını Sürdürmeye Çalışan Aileyi Yeni Yuvalarına Kavuşturdu

Ankara Abisi'ni mutlaka tanıyosunzudur. Kendisi ülkenin dört bir yanından zor durumda olan her insana yardım elini uzatıyor. Ankara Abisi ile birlikte biz de birbirinden acı hikayelere tanık oluyoruz. Ankara Abisi bu sefer de köprü altında torunları ile birikte yaşamını sürdürmeye çalışan babaanneye elini uzattı. Hepimizin kalbini acıtan hikaye Ankara Abisi sayesinde biraz olsun mutlu bir sonra bitti.

Köprü altında battaniye ile bulduğu ailenin minik kızının kaşıntıları olduğu farkedildi. Aile önce bir otele yerleştirildi. Ardından uygun bir bulunduktan sonra yeni yuvalarına kavuşturuldu.