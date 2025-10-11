onedio
Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçinin Açıklamaları Tartışmaya Sebep Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2025 - 19:52

Sokak röportajlarında insanlar fikirlerini özgürce dile getirebiliyor. Farklı görüşlerden insanların yan yana gelmesi ise tartışmalara sebep olabiliyor. Uzun zamandır sokak röportajının gündeminde, ülkemizin her alanında olduğu gibi, ekonomi var. Yine her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlarımız ikiye bölünmüş durumda. Haliyle gerginlik de kaçınılmaz oluyor. 

Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir gurbetçi, Türkiye'de kimsenin fakir olmadığını, insanların özgürce gezdiğini savundu. O sırada orada bulunan emekli vatandaşlardan bu sözlere tepki geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

“Türkiye'de fakir yok, Tayyip görevini yapıyor, fakiriz diyen yalan söylüyor.”

Emekli maaşıyla geçinebilir misin diyen vatandaşa kendisinin de SSK'dan emekli olduğunu söyleyen kadın daha sonra Almanya'da da çalıştığını itiraf etti “70-80 yaşındaki emekli nasıl çalışsın? 2 yerden maaş alıp konuşmak kolay.” diyen vatandaşa, bir başka emekliden de destek geldi. Fakat kadın herkesi 'nankörlükle' suçladı.

