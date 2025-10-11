Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçinin Açıklamaları Tartışmaya Sebep Oldu

Sokak röportajlarında insanlar fikirlerini özgürce dile getirebiliyor. Farklı görüşlerden insanların yan yana gelmesi ise tartışmalara sebep olabiliyor. Uzun zamandır sokak röportajının gündeminde, ülkemizin her alanında olduğu gibi, ekonomi var. Yine her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlarımız ikiye bölünmüş durumda. Haliyle gerginlik de kaçınılmaz oluyor.

Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir gurbetçi, Türkiye'de kimsenin fakir olmadığını, insanların özgürce gezdiğini savundu. O sırada orada bulunan emekli vatandaşlardan bu sözlere tepki geldi.