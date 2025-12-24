onedio
Melisa Fidan Çalışkan Kimdir? Kaç Yaşında? Melisa Fidan Çalışkan Gözaltına mı Alındı?

Melisa Fidan Çalışkan Kimdir? Kaç Yaşında? Melisa Fidan Çalışkan Gözaltına mı Alındı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 11:47

Son günlerde İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen isimlerden biri de Melisa Fidan Çalışkan oldu. Hızla yayılan iddialar sonrası, Melisa Fidan Çalışkan kimdir, kaç yaşında, gözaltına mı alındı? soruları merak konusu haline geldi.

İşte yanıtları...

Melisa Fidan Çalışkan Gözaltına mı Alındı?

Melisa Fidan Çalışkan Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda iddiaya göre model Melisa Fidan Çalışkan da gözaltına alındı.

Melisa Fidan Çalışkan Kimdir?

Melisa Fidan Çalışkan Kimdir?

Melisa Fidan Çalışkan, modellik yapan ve sosyal medyada influencer kimliğiyle tanınan genç bir isimdir. Moda ve tanıtım projelerinde yer alan Çalışkan, özellikle Instagram ve TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmektedir. Çeşitli organizasyon ve davetlerde boy gösteren Melisa Fidan Çalışkan, son yıllarda magazin ve sosyal çevrelerde adından söz ettirmiştir.

Melisa Fidan Çalışkan Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Melisa Fidan Çalışkan Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

21 yaşında olan Melisa Fidan Çalışkan'ın boyu 170'dir. Çalışkan, ağırlıklı olarak modellik yapmaktadır.

Aynı zamanda sosyal medya influencer’ı olarak markalarla iş birlikleri yürütmektedir. Instagram’da 158 bin takipçisi bulunmaktadır.

Instagram hesabı için: www.instagram.com/melissafiidan/

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
