Ezgi Fındık Kimdir? Ünlü Influencer Ezgi Fındık Nereli ve Kaç Yaşında?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 11:07

Makyaj sanatçısından dünyaca ünlü YouTuberlığa uzanan Ezgi Fındık'ın hayatı merak ediliyor. Fındık hakkında son olarak ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Peki Ezgi Fındık kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Ezgi Fındık Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Türkiye’nin gündeminde, son haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar yer alıyor.  Bu kez soruşturma kapsamında Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında, uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Kariyerine makyöz olarak başlayıp, influencer olarak devam eden Ezgi Fındık, kanalında paylaşmış olduğu makyaj videolarıyla ünlenmişti.

Youtube ve Instagram fenomeni Ezgi Fındık herkesin merak ettiği Influencerlar'ın başında geliyor. En popüler makyaj vloggerlarından biri olan Ezgi Fındık, paylaştığı cesur pozlarla da adından sıkça söz ettiriyor. İşte Ezgi Fındık'ın biyografisi.

Ezgi Fındık Kimdir?

1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ezgi Fındık,  bir ikiz kardeşe sahiptir. 4 kız kardeşi olan Ezgi Fındık'ın baba tarafı Giresunlu annesi ise  Tekirdağlı Bulgar – Yunan göçmenidir.

Eliz ile ikiz kardeş olan ünlü Influencer'ın 2 ablası vardır. Türkçe ve Almanca ana dili olan Ezgi Fındık aynı zamanda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

Eğitimine Almanya'da devam eden Fındık, üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşmiştir.

Ezgi Fındık, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversiteyi bitirmesinin ardından Mac'de makeup artists olarak çalışmaya başlamıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra blog yazmaya başlayan Fındık, makyaj, kozmetik ve kişisel bakım üzerine birçok yazı yayınlamış ve video çekmiştir.

Güzel YouTuber, makyaj ve modaya erken yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu söylemiştir.

M.A.C’te çalışmasının yanı sıra orada makyaj eğitimi almıştır. MAC'deki çalışma süresi boyunca mağazalarda yarı zamanlı seyahat uzmanı olarak çalışarak, çeşitli yerlerde satış yapmıştır.

6 yıl süren M.A.C kariyerinden sonra Ezgi Findik Beauty adında kendi YouTube kanalını açmıştır.

Milyonlarca takipçiye sahip ünlü fenomen aynı zamanda Influencer'lık yapmaktadır.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
