LÖSEV'den "Dilek Topla Benim İçin" Projesi: Lösemili Çocukların Yeni Yıl Hayalleri Gerçeğe Dönüşüyor

LÖSEV, kuruluşundan bu yana Türkiye genelinde on binlerce lösemi ve kanser hastası çocuk ile ailelerine hem maddi hem de manevi destek sunarak yaşam mücadelesinde yanlarında yer alıyor. Vakıf, yürüttüğü tüm çalışmalarını gönüllülerin emeği ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüyor.

Bu destekler, yalnızca günlük ihtiyaçların karşılanmasını değil; çocukların tedavi süreçlerine daha güçlü ve umutlu tutunmalarını da sağlıyor.