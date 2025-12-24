LÖSEV'den "Dilek Topla Benim İçin" Projesi: Lösemili Çocukların Yeni Yıl Hayalleri Gerçeğe Dönüşüyor
LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yeni yıl dileklerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla “Dilek Topla Benim İçin” kampanyasını bu yıl da hayata geçirdi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen kampanya, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle çocuklara umut olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hediyeler Özenle Paketlendi
Çocukların Motivasyonu Tedavilerinde Etkili
“Herkesi Bu İyilik Yolculuğuna Davet Ediyoruz”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın